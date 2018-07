Estão abertas as inscrições para a Sephora Beauty Run

O primeiro lote desta corrida de rua de luxo feminina esgotou em quatro dias. São 5 mil vagas para a quarta edição da 6K, o dobro da edição anterior, que este ano será realizada na região do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 29 de outubro. Até o banheiro químico é top.#corridaderua #sephorabeautyrun

A Sephora é a maior rede de produtos de beleza do mundo e está comemorando cinco anos de atuação no Brasil. A largada da corrida está programda para às 7h, em frente ao monumento do Obelisco. As inscrições abriram dia 8 de setembro e podem ser realizadas pelo site beautyrun.sephora.com.br.No ano passado o primeiro lote esgotou em 24 horas. É uma corrida para ir com calma, chegar antes e ir embora muito depois, para dar tempo de curtir. E as mais rápidas ganham brindes especiais: as dez primeiras colocadas ganham um full size da fragrância Miss Dior e as três primeiras recebem passagens aéreas da Swiss Airlines (1° lugar, voucher de R$ 10 mil; 2° lugar, voucher de R$ 3,5 mil; 3° lugar, voucher de R$ 3,5 mil).

É a corrida de rua feminina mais cara do Brasil, segundo lote a R$ 250, mas tudo é de primeira. No ano passado, além do farto kit com brindes de produtos de beleza – avaliado em R$500 no pós-prova, havia distribuição de sorvete, sucos, sessões de massagens e tratamentos de beleza. Uma experiência única. Para este ano, além de tudo isso, haverá um show surpresa no final da corrida. Mais aulões gratuitos (10 ao todo), atrações especiais, como a arena dos sonhos, que estará repleta de ativações – para antes e depois da corrida – de marcas comercializadas na Sephora.

Sephora Beauty Run – São Paulo

Data: 29 de outubro de 2017

Largada: Parque do Ibirapuera, às 7h – Praça Ibrahim Nobre, s/n – Obelisco do Ibirapuera – Vila Mariana, Cep 04008-140 – São Paulo (próximo ao portão 3 do parque)

Modalidade: corrida feminina, 6 km

Inscrições: beautyrun.sephora.com.br

Valor da inscrição: 1° lote R$ 230 (esgotado) / 2° lote: R$ 250

Forma de pagamento: parcelamento em até 3x no cartão de crédito

Retirada do kit: 26, 27 e 28 de outubro, mas lojas dos shoppings: Eldorado, Morumbi e Paulista

Premiação extra: Gloss Dior, Luna Mini 1 Pink, FOREO Cleanser Day (100ml) e esponja Real Techniques.