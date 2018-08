Estão abertas as inscrições para maratonas no Rio e em São Paulo

No domingo 7 de abril de 2019 serão realizadas a Maratona Internacional de São Paulo e a Rio City Marathon. E a SP City Marathon está marcada para 28 de julho de 2019. #maratona #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

As Run Cities são organizadas pela Iguana Sports. Ambas as corridas mantêm seus trajetos exclusivos e patrocínio da Mizuno. A SP City segue com o percurso largando nas proximidades do Estádio do Pacaembu e chegando no Jockey Club de São Paulo (largada às 6h), enquanto a Rio City permanece saindo do Recreio dos Bandeirantes e chegando na Barra da Tijuca, com largada às 6h50.

A grande novidade desse circuito é a criação de três tipos diferentes de inscrições: a Econômica, que vem com número de peito, toalha e medalha finishers; a Essencial, que tem o adicional da camiseta oficial, e a Premium,

que é composta por camiseta oficial, meias esportivas, boné, gym sack, toalha e medalha finishers e serviço de gravação de medalha. Todas as opções estão disponíveis com valor promocional de abertura de lote. O kit Econômico pode ser adquirido por R$ 149,90, o Essencial por R$159,90 e o Premium por R$ 259,90. Além disso, assim como 2018, os corredores que participarem das três etapas das Run Cities (Rio City, SP City e BSB City) no ano serão presenteados com a Medalha Tripla, uma medalha exclusiva que simboliza a conquista das três cidades que recebem o evento. Haja fôlego.

Jubileu de Prata

Já a Maratona Internacional de São Paulo completará 25 anos em 2019. A edição especial de Jubileu de Prata será no 7 de abril, com largada, a partir das 6h50, e chegada no Ibirapuera, em frente ao Obelisco. Haverá três distâncias, com foco no clássico. Além da tradicional corrida de 42k, acontecerão ainda a Meia Maratona e a prova de 5k. Para as inscrições feitas até hoje – dia 8 de agosto, até às 16h (horário de Brasília), haverá o kit Promo (peitoral, chip e medalha de participação) no valor de R$ 80,00, à vista no boleto ou em duas vezes no cartão de crédito, e a inscrição Básica, por R$ 100,00, também à vista no boleto ou em duas vezes no cartão. A prova oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam inscritos oficialmente (”pipocas”). A medalha será comemorativa do jubileu de prata.

Melhores tempos da Maratona Internacional de São Paulo

Ao longo de sua história, a prova conseguiu tempos bastante expressivos, com destaque para o feito do brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima (BRA), que estabeleceu o recorde em 2002, com 2h11min19seg, e a queniana, Rumokol Chepkanan, com 2h31min31seg, em 2012. Também conseguiram tempos expressivos no masculino os quenianos Stanley Biwot, com 2h11min21seg, em 2010, e David Kemboi (QUE), com 2h11min53, em 2011. No feminino ainda se destacaram a queniana Carolyne Komen, com 2h35min51seg, em 2015, e marroquina Samira Raif, com 2h36min01, em 2011.