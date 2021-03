Este relógio esportivo só falta falar

Com a pandemia do coronavírus, os hábitos mudaram radicalmente. Com isso a Polar desafiou seu time a desenvolver novas ferramentas para manter os esportistas motivados, mesmo com todas as metas derretendo, parques e academias fechando, para que quando esse pesadelo acabar possamos retornar mais fortes. O resultado é surpreendente, o novo modelo Polar Vantage M2 (R$ 2.899), que acaba de ser lançado no e-commerce oficial, é compatível com mais de 130 esportes; oferece treinos mais inteligentes, inclusive um programa de corrida, e personalizados, baseados nos seus dados, até com estimativa de VO2, entre outras inovações.

Além dele, a Polar vai lançar em 21 de abril a atualização do Ignite (R$ 2.449), que monitora menos um esporte que o M2 – triatlo, e não tem o programa de corrida. No entanto, é um smartwatch mais estiloso do que o M2. Confira nas fotos abaixo.

“Com a Covid-19, todo mundo teve que se adaptar, fomos forçados a repensar nossos hábitos; e, baseado em cerca de 5 mil estudos científicos, desenvolvemos essas duas atualizações, que vão ajudar a você ser mais saudável de uma maneira mais inteligente ; ajudando a estabelecer novas metas, a explorar diferentes maneiras de se exercitar para quando acabar essa loucura, você possa voltar às suas atividades mais forte do que estava antes. Há luz no fim do túnel”, afirmou Justin Chacona, CMO da Polar, na coletiva virtual de lançamento.

O Ignite 2 foi apresentado por Sanna Merio, gerente de produto da Polar. Ela explicou que esse modelo é indicado para quem procura um design mais clean, coringa mesmo, para usar a qualquer hora, para quem se exercita de uma maneira mais holística e mantém um balanço entre o físico/fitness e o mental. Já o Vantage M2 foi apresentado por Tarja Määta (Business Development Professional). É para quem gosta de treinar mesmo, arruma uma maneira de correr uma maratona até dentro de casa. E prefere um design bem esportivo.

Vamos aos benefícios. Além das funções básicas, como frequência cardíaca, GPS, cronômetro, pace, gasto de calorias, proteína e gordura, os dois modelos monitoram o sono, hidratação, se você está há uma hora sentado trabalhando, ele te avisa que está na hora de se levantar um pouco; oferecem um guia para respirar/meditar melhor – Serene; conexão direta com o Strava; sugerem experimentar outros esportes, te mostram as séries, com bonequinho e tudo; te avisam o que está faltando fazer, se você treinou muito, ou pouco, se precisa descansar. A ideia é que você use o relógio direto e reto, inclusive dormindo, para ter mapeado até os dados do sono. E estava quase esquecendo da bateria. Ela dura cinco dias, ou cem horas de treino, esse número cai para 30 horas, se for usar o GPS junto. Enfim, só falta falar. Que tal uma opção de voz, como a Siri, para o usuário interagir ainda mais?

Os dois oferecem o monitoramento de 132 diferentes modalidades, ajudam também em como deve ser sua recuperação do exercício. Conectados ao celular mostram a previsão do tempo, controlam o áudio (quando você estiver ouvindo música/podcast treinando) e podem ser configurados para mostrar as notificações do celular. As pulseiras também são novas. Ignite tem oito opções de cores e M2, quatro. A que mais gostei foi a amarela/cinza, dupla cor de 2021, do modelo M2. Se bem que a rosa do Ignite é maravilhosa.

O grande destaque é a sugestão de treinos “mais inteligentes” para você ficar mais saudável, inclusive com programa específico para corredores! Com base nos seus dados, o M2 sugere o que está faltando na sua rotina de treino. No visor aparece um bonequinho fazendo o exercício – aliás a série toda. Se topar fazer, basta apertar start que o bichinho te ajuda, monitorando – um tipo de coach digital. E é possível verificar duas semanas de treinos no relógio. E o M2 faz até estimativa de VO2, o que é fundamental para o treino de corrida, sem ter que fazer o ergoespirométrico!! O modelo 2020 (Vantage V2) mostra apenas uma semana de treino, não tem o programa de corrida nem a estimativa de VO2.

Chacona avisou que haverá atualizações durante o ano, inclusive para as versões anteriores. E tem o app da Polar, que é fantástico, onde você tem as informações completas dos seus treinos, os treinadores adoram. Eu uso o Vantage V2 e não tiro do pulso. Realmente me sinto motivada com ele, que até celebra quando concluo 100% da atividade para o dia, o visor mostra fogos de artifício. Bons treino a todos e cuidem-se para corremos juntos quando for possível!