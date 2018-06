“Estou a fim de correr”

Já pensou em marcar seu primeiro encontro em uma corrida de rua? Esta é a nova opção de encontros sugerida pelo aplicativo Happn. A ação faz parte da campanha #SÓVAI de lançamento do Nike Epic React Flykit. #BlogCorridaParaTodos #corridaderua

“ Essa parceria com Happn surgiu exatamente para dar um empurrãozinho para aquelas pessoas que já tem interesse pelo esporte a participarem de um primeiro encontro totalmente diferente. Se depender da gente, vai ficar muito mais fácil encontrar o seu par perfeito”. afirma Renata Romanholi, gerente de marca para corrida da Nike do Brasil.

A ideia foi desenvolvida pela agência Wieden+Kennedy, agência da marca esportiva norte-americana. O ponto de partida acontece já na primeira tela do Happn, quando o usuário acessa o app e é impactado por uma mensagem do Nike React com um convite para clicar no ícone “+”, a função “Estou a fim de” do aplicativo – quando uma pessoa sinaliza sua disponibilidade para fazer uma atividade específica nas próximas horas. A partir disso, o usuário que clicar na opção “Correr com a Nike”, estará disponível, pelas próximas seis horas para encontrar um par que também queira correr. Com isso, os usuários que derem Crush recebem uma mensagem para participar de um treino especial Nike+ Run Club (NRC) x Happn.

O Happn é o primeiro aplicativo de relacionamento para smartphones a usar geolocalização em tempo real para ajudá-lo a descobrir pessoas com quem você cruzou na vida real. Toda vez que você atravessa o caminho de outro usuário do Happn, esse perfil aparece no seu aplicativo. Atualmente, o aplicativo já com 45 milhões de usuários em 50 cidades e 40 países, está disponível para download gratuito na App Store, Play Store e Windows Store.

“A missão do Happn é aproximar as pessoas que se cruzaram na vida real, estimulando os encontros entre Happners que frequentam os mesmos lugares. Essa parceria com a Nike busca incentivar nossos usuários a se reunirem em torno da paixão por correr, o que já aumenta bastante as chances de um Crush de sucesso”, comenta Bertrand Humblot, vice-presidente global de publicidade do Happn.

Além da possibilidade de correr muito bem acompanhado, no próximo dia 5 de abril, no Parque do Ibirapuera, os usuários do app terão a oportunidade de testar o Nike Epic React Flyknit acompanhados de treinadores e pacers, que lideram e ditam o ritmo do treino para os mais variados perfis de corredores – do iniciante ao avançado -, além de ter à disposição estrutura de guarda-volumes, hidratação e diversas surpresas.

A cada semana, os usuários brasileiros do Happn registram 75 mil ativações de “disponíveis para Corrida” na função “Estou a fim de”. Desses, 3 mil resultam em Crushes, sendo aproximadamente 1/3 em São Paulo. “Com quase 6,5 milhões de usuários no Brasil, sendo 2 milhões só na cidade de São Paulo, o Happn reúne uma audiência hiperconectada e trendy, uma poderosa mídia para as marcas no Brasil”, completa Humblot.