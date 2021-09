Estreante vence a Maratona de Berlim

Depois de vários cancelamentos e suspensões, a 47ª BMW Berlin Marathon foi a primeira Major (circuito de 6 provas do Abbott World Marathon Majors Series) a ser realizada desde o início da pandemia do coronavírus. Vinte e quatro mil e setecentos e noventa e seis corredores, vacinados ou com PCR negativo, de 139 países diferentes participaram domingo, 26 de setembro, na capital da Alemanha, inclusive corredores amadores brasileiros. O grande favorito era Kenenisa Bekele (Etiópia), que venceu a última edição e tem o segundo melhor tempo da modalidade, que acabou perdendo para o etíope Guye Adola. Mas quem roubou a cena foi a também etíope Gotytom Gebreslase, que correu a primeira maratona de sua vida com vitória, cruzando a linha de chegada com o tempo de 2:20:09.

Com temperatura média de 20º C, a maratona feminina teve um grupo de seis atletas que se desgarraram entre elas a Gotytom, as etíopes Helen Tola e Hiwot Gebrekidan ; e a queniana Fancy Chemutai. Sentindo-se muito bem, Gotytom assumiu a liderança no KM 35. Ela venceu a prova, com o oitavo tempo mais rápido da Maratona de Berlim. Gebrekidan foi a segunda com 2:21:23 e Tola a terceira, com 2:23:05.

No masculino, havia expectativa de recorde de Bekele, mas o calor atrapalhou os planos do atleta, que no km 25 já estava em quarto lugar e finalizou em terceiro. O vencedor Guye Adola disse que seus pés literalmente estavam queimando durante a prova. Bekele ficou desapontado com sua performance, e disse que a pandemia atrapalhou seus planos de quebrar o recorde em Berlim.

O brasileiro melhor colocado foi o paulista Federico Fontana, da equipe Quality Life, na 225ª colocação da geral e 29ª por idade, com o tempo de 2:39:34. E a brasileira, a brasiliense Adilton Magalhães, na 178ª colocação no geral, e 26ª por idade, com o tempo de 3:15:10.

PÓDIO

Feminino

1 Gotytom Gebreslase (ETH) 2:20:09

2 Hiwot Gebrekidan (ETH) 2:21:23

3 Helen Tola (ETH) 2:23:05

4 Edith Chelimo (KEN) 2:24:33

5 Shure Demise (ETH) 2:24:43

6 Fancy Chemutai (KEN) 2:24:58

7 Izabela Paszkiewicz (POL) 2:27:41

8 Ruth Chebitok (KEN) 2:28:18

9 Rabea Schoneborn (GER) 2:28:49

10 Martina Strahl (SUI) 2:30:37

Masculino

1 Guye Adola (ETH) 2:05:45

2 Bethwel Yegon (KEN) 2:06:14

3 Kenenisa Bekele (ETH) 2:06:47

4 Tadu Abate (ETH) 2:08:24

5 Cosmas Muteti (KEN) 2:08:45

6 Philemon Kacheran (KEN) 2:09:19

7 Okbay Tsegay (ERI) 2:10:37

8 Bernard Kimeli (KEN) 2:10:50

9 Hidekazu Hijikata (JPN) 2:11:47