Estreante vence Maratona do Rio

O etíope Mersymoi Alem conquistou a vitória com o tempo de 02:18:41. Ele treina com a equipe mineira Nova Flor.#maratonadorio #BlogCorridaParaTodos

Além de estreante nos 42k esta foi a primeira vez que Alem viaja para fora de seu país. No feminino a vencedora foi a também etíope Znash Banerirga, 21 anos, ambos da equipe Nova Flor. Ela finalizou a prova com a marca 02:41:40.

A equipe Nova Flor é do fundista brasileiro Paulo dos Santos Rodrigues. “Comecei este trabalho há quatro anos, recebo os atletas na minha casa e com essa premiação do primeiro lugar o campeão consegue viver um ano na Etiópia”, compara.

Grande aposta brasileira, Franck Caldeira quebrou no 30k. “Tive uma contratura, insisti mas não deu, tive que parar”, explicou o atleta.

O brasileiro melhor colocado foi Mariela Andrade, da Marinha. Ela foi a vice-campeã com a marca de 02:42:25.

Quatorze mil pessoas participaram da 16º Maratona do Rio que teve como padrinho o velocista Robson Caetano da Silva, que deu a largada no Recreio dos Bandeirantes e recebeu a turma da Family Run, no Aterro do Flamengo, com muito carinho.

Resultados



Feminino

1ª Zinash Banetirga – 02:41:40

2ª Mirela de Andrade – 02:42:26

3ª Priscilla Lorchima – 02:44:02

Masculino

1º Mersymoi Alem – 02:18:41

2º Nicolas Chelimo – 02:18:59

3º Gilmar Lopes – 02:21:01