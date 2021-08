Estudo indica que caminhadas e corridas ao ar livre são as atividades mais praticadas atualmente

Estudo exclusivo da ASICS, conduzido pelo Grupo Croma, indica como foi o impacto da pandemia nas práticas esportivas e a intenção de realizar atividades físicas no pós-pandemia. A pesquisa foi realizada com base na opinião de sete profissionais do esporte e de entrevistas online com 812 pessoas de todo o país, sendo 51% mulheres e 49% homens. Caminhadas e corridas ao ar livre são as atividades mais praticadas atualmente (57%), principalmente entre homens (41%) e os mais velhos (61% com 55 anos ou mais, entre homens e mulheres). Já entre os mais jovens, a musculação em casa apresentou a maior incidência, atingindo 21% das pessoas entre os 18 e 24 anos.

A pesquisa também procurou entender o conhecimento sobre as corridas e desafios virtuais, formato que ganhou aderência durante a pandemia. Entre os profissionais, mudar a rotina e reinventar os treinos foi um desafio e as corridas virtuais foram uma ótima solução para manter o dia a dia, integrar pessoas e diminuir a ansiedade. Entre o público geral, poucos sabem das corridas virtuais, mas consideram a iniciativa boa ou ótima (67%). Dos que conhecem, 80% concordam que estimula e gera motivação.

É praticamente unânime (97%) o entendimento que esportes e atividades físicas são fundamentais para a saúde do corpo e da mente durante a pandemia. Para os profissionais, a pandemia levou as pessoas a entenderem a relevância que a prática esportiva tem na saúde mental e física, e não só na questão estética. “Essa pesquisa é muito importante para a ASICS pois mostra com clareza como a pandemia atingiu não só os corredores, mas também os que praticam outros esportes. Para a marca, um corpo são é fundamental para se ter uma mente sã. E esses resultados mostram que as pessoas estão prestando atenção para esse ponto”, afirma Constanza Novillo, diretora de marketing da ASICS América Latina.

Manter a saúde mental é o principal motivo apontado para a prática de atividades físicas (66%), mas atrelado também à necessidade de prevenir doenças ou perder peso, ambos com 57% das respostas. “As pessoas passaram por um processo interessante de reflexão do quanto o esporte é importante na vida de cada um. Ao longo de tantos anos trabalhando com amadores, agora se vê o quanto as pessoas absorveram no seu estilo de vida o esporte como uma ferramenta de construção da sua saúde”, diz Claudio Castilho, treinador e um dos profissionais que participaram da pesquisa.

No ano passado 40% das pessoas acabaram diminuindo a frequência de atividades físicas. Mas isto mudou em 2021, com destaque para o público feminino que aumentou em 47% essa frequência e dos moradores do Norte do país, que aumentaram em 51% o ritmo de exercícios, considerando homens e mulheres da região. A intenção da maioria das pessoas que já faz algum esporte é intensificar essas práticas após a pandemia (63%), principalmente entre os mais jovens (70% entre os 18 e 24 anos). As corridas de rua são vistas como oportunidades para essa retomada, contanto que todos estejam vacinados.

Já entre quem não pratica atividades físicas atualmente, 45% deixaram de praticar esportes por causa da pandemia. As pessoas com idade entre 35 e 44 anos (71%) e do Nordeste (73%) são os que se mostram mais dispostos a praticar algo para melhorar sua saúde mental no pós-pandemia.