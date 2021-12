Estudo japonês indica que correr melhora o humor

Um time de dez pesquisadores da Universidade de Tsukuba (Japão) descobriu que apenas 10 minutos de corrida de intensidade moderada podem beneficiar a saúde mental. Tanto o humor quanto as funções cognitivas melhoraram, em análises por meio de exames e avaliações subjetivas. Foram analisados dados de 26 corredores jovens e saudáveis correndo 10 minutos em esteira (50% de utilização do VO2) e depois em repouso. O estudo “Benefit of human moderate running boosting mood and executive function coinciding with bilateral prefrontal activation” foi publicado em 22 de novembro na Scientific Reports, publicação do periódico Nature.

A corrida resultou em aumento significativo de excitação e nível de prazer em comparação ao controle. “Até onde sabemos, uma corrida aguda de intensidade moderada tem o benefício de induzir um humor positivo e aumentar a função executiva, coincidindo com a ativação cortical nas sub-regiões pré-frontais envolvidas no controle inibitório e na regulação do humor. Esses resultados, junto com as descobertas anteriores com os ciclistas, implicam na especificidade dos benefícios da corrida moderada, que promovem a cognição e o humor agradável”, descreve a pesquisa que foi conduzida por Chorphaka Damrongthai, Ryuta Kuwamizu, Kazuya Suwabe, Genta Ochi, Yudai Yamazaki, Takemune Fukuie, Kazutaka Adachi, Michael A. Yassa, Worachat Churdchomjan e Hideaki Soya.

Em apenas 10 minutos de corrida de intensidade moderada aumentou o fluxo sanguíneo local no córtex pré-frontal bilateral – a parte do cérebro que desempenha um papel importante no controle do humor e das funções executivas. Esses achados podem contribuir para o desenvolvimento de uma gama mais ampla de recomendações de tratamento para beneficiar a saúde mental. “O exercício melhora o fluxo sanguíneo e protege a memória; estimula mudanças químicas no cérebro que apuram o aprendizado, o humor e o pensamento. O exercício mantém suas habilidades de raciocínio afiadas. Além de aperfeiçoar a saúde do coração, exercícios regulares de resistência, como correr, nadar ou andar de bicicleta, também podem promover o crescimento de novas células cerebrais e preservar as células cerebrais existentes. A liberação de endorfina gera reações de euforia e bem-estar, que também ajudam a manter o humor”, diz o Dr. Gabriel Novaes de Rezende Batistella, médico neurologista e neuro-oncologista, membro da Society for Neuro-Oncology Latin America (SNOLA).

Segundo o estudo, há evidências claras de que a atividade física traz muitos benefícios, como a capacidade de melhorar o humor, mas em trabalhos anteriores, o ciclismo costumava ser a forma de exercício estudada. Correr, no entanto, sempre desempenhou um papel importante no bem-estar dos humanos. “A forma e a eficiência únicas da corrida humana, que inclui a capacidade de sustentar esse esforço, estão intimamente ligados ao sucesso evolutivo dos humanos”, destaca o estudo. O neuro-oncologista concorda: “Correr pode criar novos neurônios, ajudando o organismo a envelhecer com saúde”, diz o Dr. Gabriel.

Apesar desse fato, os pesquisadores ainda não tinham examinado de perto os efeitos da corrida nas regiões do cérebro que controlam o humor e as funções executivas. Dada a extensão do controle executivo necessário para coordenar o equilíbrio, o movimento e a propulsão durante a corrida, o estudo destaca que é evidente que haveria um aumento da ativação neuronal no córtex pré-frontal e que outras funções nesta região se beneficiariam com este aumento nos recursos cerebrais. “Alguns estudos já identificaram que os efeitos benéficos do treinamento físico são parcialmente impulsionados por adaptações no músculo. O exercício remodela a atividade intensificadora no músculo que está ligada às habilidades cognitivas, o que permite a identificação de fatores musculares secretados pelo treinamento de exercício e direcionados ao cérebro”, conta o geneticista Dr. Marcelo Sady, Pós-Doutor em Genética e diretor geral Multigene.

Para testar a hipótese, a equipe de pesquisa coletou dados sobre as alterações hemodinâmicas associadas à atividade cerebral enquanto os participantes estavam envolvidos em cada tarefa. Na tarefa Stroop Color-Word Test, informações incongruentes são mostradas, ou seja, a palavra ‘vermelho’ é escrita em verde e o participante deve nomear a cor em vez de ler a palavra. Para fazer isso, o cérebro deve processar os dois conjuntos de informações e inibir as informações estranhas. O efeito de interferência do Stroop foi quantificado pela diferença nos tempos de resposta para esta tarefa e aqueles para uma versão mais simples da tarefa – indicando os nomes das amostras de cores.

Os resultados demonstraram que, após 10 minutos de corrida de intensidade moderada, houve uma redução significativa no tempo de efeito de interferência do Stroop. Além disso, a ativação pré-frontal bilateral aumentou significativamente durante a tarefa de Stroop. Após a corrida, os participantes relataram estar de melhor humor. “Isso foi apoiado por descobertas de ativações coincidentes nas regiões corticais pré-frontais envolvidas na regulação do humor”, acrescenta o Dr Chorphaka Damrongthai, que liderou o estudo. Dado que muitas características do córtex pré-frontal são exclusivamente humanas, este estudo não apenas lança luz sobre os benefícios atuais da corrida, mas também sobre o possível papel que esses benefícios podem ter desempenhado no passado evolutivo da nosso civilização.

Com certeza, quem corre esboçou um sorriso ao terminar de ler essa novidade, já que realmente na prática a corrida é um remédio e tanto contra o mau humor.

Link: https://www.nature.com/articles/s41598-021-01654-z