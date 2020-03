Etapa Leblon do Circuito Rei e Rainha do Mar está suspenso

Por conta das determinações para o combate da pandemia do coronavírus o Rei e Rainha do Mar, etapa Leblon, está suspenso. Em breve devem divulgar nova data. Eram esperados no Leblon, dia 22 de março, três mil participantes para prova. #reierainhadomar #BlogCorridaParaTodos

Evento já tradicional no Rio de Janeiro por agregar várias modalidades, como corrida e natação, sempre atrai milhares de participantes. Desta vez seriam: 4k da Beach Run, o Beach Biathlon (1,5k de natação + 2k de corrida) e as provas aquáticas Sprint (1k), Classic (2k) e Challenge (3,5k). O Challenge e o Beach Biathlon são uma travessia, por isso largam do Arpoador e chegam na Arena da competição, no Posto 12. E a competição kids: natação kids (9, 10 e 11 anos – 200m | 12 e 13 anos – 400m) ou correr (3 a 5 anos – 50m | 5 a 7 anos – 100m | 8 a 10 anos – 300m | 11 a 13 anos – 600m).

Segue abaixo nota oficial divulgada à Imprensa: “Em seus mais de dez anos de história, o Rei e Rainha do Mar sempre promoveu bons hábitos e fortaleceu a importância da prática do esporte. Por isso, em conformidade com a solicitação dos Governos Municipal e Estadual do Rio de Janeiro e pelo prezar do bem-estar coletivo, a organização do evento informa que a Etapa Leblon que aconteceria no domingo, dia 22 de março, será adiada para uma data a ser definida. Todos os atletas já inscritos para a primeira etapa estão automaticamente confirmados. Caso não seja possível a participação na nova data, ele poderá:

– Repassar a sua inscrição para outra pessoa;

– Transferir a sua inscrição para uma outra etapa do Circuito RRM 2020.

Nos casos de repasse ou transferência, o (a) atleta deverá entrar em contato com o RRM pelo e-mail contato@reierainhadomar.com.br para obter os detalhes de como proceder conforme sua escolha. Importante entender que todo o calendário RRM 2020 anunciado poderá sofrer alterações conforme os desdobramentos do tema Covid-19.

Contamos com a compreensão de todos nesse momento social delicado e vamos passar juntos por essa, realezas!”