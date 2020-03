Etapas da Run Series são transferidas para o segundo semestre

Diante do cenário de pandemia, todas as etapas a partir desta sexta-feira, 20 de março, até final de abril do Track&Field Run Series foram adiadas para o segundo semestre. Todos os já inscritos estão automaticamente confirmados e quem não puder deve entrar em contato para reembolso: SAC (11) 4949-0110 Opção 3, ou pelo e-mail sac@tfsports.com.br.

Etapa Cidade Jardim I – mudou de 22 de março para 23 de agosto

Etapa Pompeia Night – mudou de 11 de abril para 21 de novembro

Etapa JK Iguatemi I – mudou de 26 de abril para 2 de agosto