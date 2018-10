Etíope quebra recorde da Maratona de Lisboa

Com a marca de 2:07:34, o fundista Limenih Getachew cruzou a linha de chegada em primeiro lugar na capital de Portugal. Na meia maratona também foram quebrados os recordes no masculino, com o marroquino Mustapha El Aziz, e no feminino, com a etíope Yebrgual Arag. #maratona #BlogCorridaParaTodos

O feito foi amplamente festejado pelos portais portugueses. O Jornal de Notícias (JN), por exemplo, classificou como “Tempestade de recordes”. Não é para menos, Getachew garantiu a vitória no km 40, puxando forte a maratona portuguesa. Todos os cinco primeiros fizeram tempos mais baixos que o recorde anterior, que era de 2:08:21.

A organização da prova estava preocupada com as fortes chuvas e ventos previstos para o domingo, 14 de outubro, por conta do furacão Leslie. Na véspera decidiram atrasar a largada em uma hora, e mudaram o local da partida da meia. No entanto, a prova correu com condições favoráveis. “A segurança de todos é a nossa maior preocupação. Por isso, entendemos alterar a partida da meia maratona para o IC2 e atrasar em uma hora as partidas das provas. Assim, teremos oportunidade de analisar os estragos que poderão ser causados pela tempestade e tomar as devidas providências”, disse Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal, ao site português Observador. O percurso é a beira mar e beira rio, começa em Cascais e termina na praça do Comércio. E é considerada pela Forbes, com uma das maratonas mais lindas do mundo. E este ano, os 35 mil participantes não passaram pela Ponte 25 de abril (foto abaixo).

No feminino também deu Etiópia. A atleta Kuftu Dediso liderou de ponta a ponta a maratona e cruzou a linha de chegada com a tempo de 2:24:56, estabelecendo seu recorde pessoal. Em segundo e terceiro vieram as fundistas quenianas: Monica Jepkoech (2:27.35) e Tigist Memuye ( 2:28.35).

Recorde duplo

Na meia maratona masculina, o marroquino Mustapha El Aziz baixou três segundos a marca, com 01:00:16. E no feminino, a etíope Yebrgual Arag baixou a marca em 35 segundos – 1:07.18. A melhor português na corrida foi Rosa Madureira, que chegou em sexto lugar na maratona feminina com o tempo de 2:47:17. No masculino, os portugueses mais rápidos foram 10º André Pereira (Benfica) e 11º José Moreira, que se abraçaram após a prova