Ex-atletas realizam tributo a Carlão no Centro Olímpico

Técnico bicampeão da São Silvestre, professor e administrador de empresas, Carlos Gomes Ventura fez a passagem em 27 de janeiro, vítima de um acidente doméstico. A homenagem está sendo organizada e bancado por ex-atletas, corredores de rua e colegas de Carlão e será realizada no auditório do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP). #atletismo #corridaderua #homenagem #BlogCorridaParaTodos

Entre os oradores estão confirmados: José João da Silva, Hortencia. dr Héldio Fortuna Freitas e Mauro. O objetivo do tributo é destacar o legado de Carlão, conhecido por ter sido o técnico de José João, durante o bicampeonato da São Silvestre, contar como era o treinamento para corrida de rua e atletismo, tanto no COPT como no São Paulo Futebol Clube. Vão ser exibidos vídeos, com a retrospectiva de Carlão, com momentos relevantes internacionais e nacionais. No final, será inaugurada placa com o nome dele, que vai batizar a pista de atletismo do COPT.

Carlão começou sua carreira nos anos 1970, atuou também como gerente de esportes e técnico de atletismo do SPFC e do Esporte Clube Pinheiros. Autor dos livros: “Manual do Corredor – A Grande Pirâmide(Editora Ícone)”, “Corredor de Rua (Fazendo Arte Editorial)” e “Aprendendo a Correr”. E era docente do curso de Educação Física da Universidade Ibirapuera, na capital paulista.

O evento, dia 27 de fevereiro (quarta-feira) está marcado para às 8h30 e está previsto para encerrar às 10h30. Apenas para convidados. O COPT fica na Av. Ibirapuera, 1315 – Vila Clementino, São Paulo – SP, 04029-000. Próximo a estação Moema do Metro – Linha Lilás.