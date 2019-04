Test-drive de tênis de corrida de rua por até 20 dias

Saiba como funciona na prática a REX Digital, uma variação do programa Mizuno Running Experience – maior test drive, gratuito, de calçados esportivos do Brasil. #calçadoesportivo #testdrive #BlogCorridaParaTodos

“Sabemos que a escolha do tênis ideal é algo complexo para atletas amadores, e com o REX Digital queremos dar a segurança que o corredor precisa até que ele encontre o produto que faz mais sentido para seu estilo pessoal. Assim, buscamos levar uma experiência com os produtos da marca. É uma iniciativa pioneira da Mizuno que incentiva os praticantes de esporte amador ou profissional a irem além dos seus limites”, conta Eduardo Oliveira, gerente de Sports Marketing da marca.

COMO FUNCIONA – Esta ação é ideal para quem está em dúvida em qual tênis de corrida de rua quer comprar desta marca. A dinâmica do projeto é simples. Basta se inscrever em uma das provas patrocinadas pela Mizuno no Brasil – são elas os circuitos: Ironman, Triday e RunCities, mais a Uphill Marathon, que vai receber comunicado exclusivo do REX Digital com um código de acesso para o site da campanha. Neste site o corredor poderá comprar qualquer modelo listado com 10% OFF e tem direito de devolução do produto comprado EM QUALQUER ESTADO com até 20 dias de uso. A Mizuno também criou um canal de atendimento e suporte para esse atleta através de e-mail e chat. A ideia é tirar dúvidas e ajudá-los na escolha do produto ideal.

“Não basta ter um bom produto. É necessário cada vez mais envolver o consumidor e proporcionar experiências para que ele comprove os benefícios funcionais dos calçados de forma mais completa e imersiva. O futuro é proporcionar cada vez mais experiências. Hoje já fazemos isso. Ainda existe muito o apelo do preço, mas o consumidor já está disposto a pagar mais se passou por uma experiência diferenciada, seja em uma loja física, seja online, em provas, eventos e outras ações”, acredita Felipe Gentil, gerente geral da Mizuno Brasil.

A Mizuno é uma marca centenária de origem japonesa com foco na categoria running performance, e desenvolveu tecnologias exclusivas como a placa Wave, que proporciona maior absorção de impacto e U4ic, EVA desenvolvido com uma composição de polímeros, tornando-o 36% mais leve do que um EVA comum. Em 2018 a marca globalmente passa a usar o conceito Reach Beyond levando assim ao consumidor a mensagem de superação e buscarem ir além dos seus limites!