Explore a Estrada Real correndo

A mais cobiçada etapa do calendário de corrida off road brasileiro vai acontecer nos próximos dias 28 e 29 de setembro. É o 11º XTERRA Estrada Real, edição que vai reunir mais de 4 mil atletas, entre amadores e profissionais, na cidade histórica de Tiradentes (MG), onde serão disputadas as provas de duathlon (3,5km corrida + 32,5km bike + 9,5km corrida), corrida kids, MTB Cup (48km ou 37,5km) e trail run (5K, 10K, 10K noturna, 21K ou Endurance 50K). Restam poucas vagas. #trailrun #BlogCorridaParaTodos

A novidade é a quantidade de trail runs presentes no evento. Todas as cinco provas serão realizadas no sábado, dia 28. O Endurance 50K terá largada às 7h45, enquanto as outras distâncias só largarão no período da tarde (5K larga às 15h15, 10K larga às 15h e 21K larga às 14h30) e da noite (no caso da 10K noturna, que será às 20h).

A iniciativa foi elogiada por viciados em corridas. Será uma ótima oportunidade de explorar a região correndo. Com toda a importância histórica, a boa gastronomia e a arquitetura colonial da cidade mineira de Tiradentes, o evento se torna uma possibilidade única de viajar em família unindo esportes, diversão e cultura. Durante o evento ainda haverá food-trucks diversos e show de rock de banda ainda a ser definida.

“Adorei esse número de corridas, pois é meu esporte favorito! Assim eu terei contato com corredores durante todo o sábado do evento e teremos um clima de grandes maratonas mesmo. Já estou inscrito nos 5K de dia e nos 10K de noite e espero que os treinos deem resultado”, diz o corredor amador Alexandre Cavani.

As provas de mountain bike estão bem cobiçadas,com mais de mil ciclistas já estão registrados na distância completa, chamada de MTB Cup Pro (48km), ou na distância reduzida de 37,5km, chamada de MTB Cup Sport, para os que ainda não possuem um nível tão elevado e preferem focar na diversão de pedalar em diversos tipos de terreno, passando pelo asfalto e pedras da zona urbana até chegar à terra batida e à grama fofa das matas mais fechadas.

O XTERRA Estrada Real,apresentado pelo SESI e apoiado pela Prefeitura de Tiradentes e pela Cervejaria 040, é o 7° capítulo de um total de 10 fases anuais do maior evento de esportes off-road do mundo. Restam poucas vagas, a partir de R$ 130, interessados podem entrar em contato por e-mail: atendimento@x3mbrasil.com ; ou realizar a inscrição pelo site oficial: https://www.x3mbrasil.com/inscricoes/inscricoes/xterra-estrada-real-2019

SERVIÇO

XTERRA Estrada Real – MG

Data: 28 e 29 de setembro – Temporada 2019

Local: Praça da Rodoviária – Tiradentes/MG.

Realização: X3M Sports Business

Cronograma: http://xterrabrasil.com.br/tour/xterra-estrada-real-2019-mtb-cup/

Mais informações: http://xterrabrasil.com.br/tour/home-etapa-xterra-estrada-real-2019/