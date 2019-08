Fantom acaba de chegar às prateleiras

Um dos principais problemas da 361º era o acabamento, quesito que foi superado nos recentes lançamentos, principalmente no cabedal (parte superior) dos tênis de corrida de rua. #lançamento #361 #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Onmaterial, divulgado pela assessoria de imprensa da marca, não explica o por quê do nome do modelo: Fantom. Segundo o app de tradução é uma palavra eslovena, que significa fantasma. E aí reparei que o único elemento que reflete a luz é o nome do modelo e da marca, bem pequenos, no contraforte. Ou seja, no escuro só vai dar pra ver isso do tênis. Prefiro modelos que praticamente acendem com as luzes dos veículos e da rua, me sinto mais segura “visível” quando treino na rua. Há pesquisas que comprovam isso.

Vamos as informações técnicas: pisada neutra com drop de 8mm, ideal para treinos e rodagens. O modelo oferece combinação de conforto e suporte. Este é um tênis leve que apresenta um cabedal em mesh, bastante respirável e sem costura para melhor ajuste nos pés, garantindo liberdade de movimento e estabilidade. A lingueta livre de pressão proporciona mais conforto e foi anatomicamente desenvolvida para evitar irritações. A lingueta é realmente um diferencial, ela tem cinco pontos de comunicação com a amarração, e apesar de bem estruturada, não pressiona o peito do pé.

Na entressola, a tecnologia QU!KFOAM®, produzida em EVA de densidade dupla, garante excelente amortecimento. Além disso, no calcanhar e no antepé está presente a tecnologia QU!K Flex 4Foot, que proporciona um contato mais natural e equilibrado com o solo para melhor aceleração.

A palmilha é bem confortável, da Qu!kfoam, e que preferir, pode correr sem ela, já que a base é macia e bem costurada. E o preço: R$448,90

Categoria:

Pisada: Neutra

Tamanho e Peso Masculino: 39 a 44 / 281g

Tamanho e Peso Feminino: 34 a 39 / 232,5g

Tecnologia: QU!KFOAM® / QU!K Flex 4Foot

Drop: 8 mm

Preço: R$ 449,90

Sobre a 361° – Líder de mercado na Ásia, a marca de artigos esportivos 361°, fundada em 2003, quer conquistar o Ocidente. Presente em 35 países, com fábricas próprias na China e no Vietnã, que cuidam de 100% de sua produção, a 361° iniciou a expansão há quatro anos, com a instalação de filiais na Europa, Estados Unidos e América do Sul. Foi apoiadora oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, responsável por vestir todos os profissionais que atuaram na competição e na condução da Tocha. Foram mais de 107 mil kits de uniformes, entre casacos, shorts, bonés, camisetas, mochilas e tênis. No Brasil, o escritório central da empresa fica no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo.