Beauty Run reúne 2 mil mulheres no Parque do Povo

Neste dia das crianças quem ganhou um presentão foi a mulherada. A venda do primeiro lote das inscrições em menos de 24 horas já era um bom indício da qualidade da Sephora Beauty Run, corrida feminina de 6k na Marginal Pinheiros com largada e chegada no Parque do Povo. É uma prova plana, ideal para quem está começando ou para curtir com as amigas e família, compartilhar um momento bem Luluzinha com direito a massagens, tratamento facial, corporal, maquiagem e muitas brincadeiras na área de dispersão. Mas, para conseguir colocar o nome na lista para usufruir desses serviços gratuitamente foi preciso chegar pelo menos com 30 minutos de antecedência.

Eu fui de bike, caprichei no batom vermelho e parti pela ciclovia da Berrini. Cheguei às 6h30, boa parte das corredoras já estavam se dirigindo para o local da largada, na marginal. Na entrada encontrei um rapaz distribuindo mini tabletes da Cacau Show e outro casal distribuindo balinhas da Fini. Guardei a bike em uma árvore, deixei meu colete, capacete e documentos no guarda-volumes e fui dar uma circulada para conhecer como é uma prova organizada pela Toledo. Quem foi de carro estacionou em frente ao parque, no Shopping JK a R$ 20.

Havia boa quantidade de pessoal de apoio, todos muito simpáticos e eficientes. Soube que era preciso colocar o nome na lista e consegui reservar um horário para fazer os tratamentos. Marquei para às 8h um tratamento facial da Caudalie. Faltando cinco minutos para o início da prova a organização convocou todas as corredoras para irem ao local da largada. No caminho havia duas dezenas de banheiros químicos com pias externas.

A largada foi dada pontualmente ás 7h. O staff foi avisando para todas olharem para o chão para ninguém tropeçar nos sensores dos chips. Aqui poderiam melhorar para as próximas edições – adotar a largada por ondas de ritmo com monitoramento de pacers, para evitar o empura-empurra entre as que queriam correr mesmo, as mais lentas e caminhantes.

Como larguei no fim da tropa, demorei dois quilômetros para me livrar dos paredões das caminhantes. Estou me recuperando de uma lesão na lombar e queria fazer a prova com pace 6 min por km, quase consegui. Segundo meu app finalizei os 6km em 37:24, sem dores – que é o melhor de tudo.

A hidratação foi perfeita, com água à vontade a cada 2km. Pipocas, só alguns raros homens que acompanhavam e incentivavam suas parceiras. Ah, a organização espalhou vários gatinhos para animar a mulherada no trajeto, bem bacana. Os boys da chegada estavam sem camiseta exibindo os tanquinhos esculpidos em academias. No km 3 havia mais um sensor de chip para conferir o tempo das fashion girls.

Chegada perfeita, sem atropelos. Peguei a medalha e dei uma passadinha na tenda Café da Manhã, que para minha decepção não tinha café…. Alô produção, cadê o café? Mas tinham várias opções bacanas: açaí, açaí com granola, frutas, salada de frutas, sanduiches de peito de peru, chá gelado, água de coco com maracujá e o melhor de tudo: sorvete magnum!!!

Deu o horário e fui para meu tratamento facial. Amei, principalmente a água de uva, a água de beleza e o creme contorno dos olhos. Vale destacar que a esteticista tinha mãos de fada e sai de lá com a pele mais linda do mundo. A corrida é patrocinada pela Carolina Herrera e para Fini. De 0 a 5 minha nota é 4,4 – só precisa organizar a largada em ondas e acrescentar café no café da manhã para ganhar nota máxima. #corridaparatodos #sephorabeautyrun

A atleta que subiu no lugar mais alto do pódio foi a Marina Malachias, que finalizou a prova em 23:17. “Eu tive a oportunidade de correr as três edições. No Rio fiquei em segundo, ano passado em São Paulo fiquei entre as dez. A prova é sensacional, não tem como deixar de vir. É demais, a melhor prova de todas!”, conta Marina.

O stand mais lotado era da Sephora, para as meninas serem maquiadas. No local havia várias brincadeiras para as corredoras ganhar brindes. E falando em brinde, fui retira o finisher kit. Apesar de super organizado, com vários guichês a fila era imensa. Foram 25 minutos de fila. O kit comtempla 15 mimos incríveis mais um cartão de desconto de 15% na Sephora. No meio vieram amostras do Care Line Intensive Hair Repair (Keune), gel hidratante facial dramatically diferente (Clinique), nail polish (Nars), eye pencil (Urban Decay), máscara para cílios (Urban Decay), BB Cream (Biotherm), creme facial (The Porefessional), água de colônia (J’Adore), base fortalecedora de unhas (Dermage), água de colônia (DKNY), batom (Shiseido), creme hidratante facial (Caudelie), perfume (Jimmy Choo), lápis para olhos (AquaXL) e máscara de cílios (Benefit). Segundo a organização este kit equivale a R$ 500. Mais um recado da Foreo explicando que amostra do Luna vai ser remetida para a casa da corredora. Alguns kits já vieram com esta amostra.

Mais presentes. As 50 corredoras mais rápidas levaram uma mala da Calvin Klein e as cem mais rápidas um charm (um pingente para pulseira) da Pandora. Mara!!!

Antes de ir embora conversei com a fera da maquiagem, que também é corredora, a Rafaela Crepaldi (maquiadora regional da Nars), que explicou os cinco erros mais frequentes da maquiagem para a corrida de rua. Vejam abaixo.

MAQUIAGEM PARA CORRIDA DE RUA

EVITE:

1 – Base – ela vai obstruir os poros. Usar no máximo BBcream

2 – Máscara de Cílios – é a primeira coisa que zica na maquiagem com o suor, vai borrar, irritar os olhos, fica péssimo.

3- Não esqueça do protetor solar – no rosto e nas pernas para evitar manchas

4 – Pó – nunca usar, fecha os poros. Na corrida a pele tem que respirar, melhor pele brilhante e respirando com os poros livres, do que mate sufocada pelo pó.

5 – Produtos cremosos – só utilize produtos de longa duração que não sejam emolientes.

Pódio

1ª colocada – Marina Malachias – 00:23:17

2ª colocada – Evelin Santos Nascimento – 00:24:21

3ª colocada – Paloma Alves Leite Ferreira da Silva – 00:24:39

4ª colocada – Marcele Santana Pinho – 00:25:33

5ª colocada – Daiane Matias de Jesus – 00:25:49

Sobre Sephora

