Federação Paulista de Atletismo lança programa Sócio Corredor

A iniciativa prevê benefícios aos corredores de rua. O lançamento será neste domingo, 13 de dezembro, na 49ª Corrida Sargento Gonzaguinha, e o programa Sócio Corredor começa a ser comercializado no dia seguinte, no site da federação.

Segundo informações da assessoria de imprensa dessa federação, o Sócio Corredor é um programa de vantagens para atletas que se filiarem à Federação Paulista de Atletismo (FPA), que dá descontos em algumas corridas de ruas, cadastradas previamente no programa e, também, em médicos especializados em esportes, fisioterapeutas esportivos e nutricionistas. Tipo aqueles programas dos times de futebol, que dão desconto nos ingressos dos jogos, só que aqui serão descontos nas provas com o aval da FPA.

O programa seria uma maneira de estreitar relações entre o corredor amador e a federação, já que o Estado de São Paulo recebe dezenas de provas todos os domingos, chegando a ter 20 corridas de rua no mesmo dia. No ano passado foram 361 provas com 653 mil corredores ao todo e 2015 deve ter superado este número. Assim, o corredor amador que bate cartão nas provas dominicais, o que os americanos chamam de everyday atlhete também poderá se federar.

O diretor técnico da FPA, José Arthur Fernandez, explica que este cartão oficializa o corredor, tornando-o um atleta federado, e ao mesmo tempo oferece vantagens. “Tanto do ponto de vista de descontos em corridas, como também benefícios para a saúde deste atleta”, conta.

Entre essas vantagens está o Seguro de Acidentes Pessoais Porto Seguro. “Para explicar o que é este seguro é mais fácil colocarmos um exemplo: um determinado corredor sofre um acidente, digamos que uma distensão muscular, em uma corrida. Sendo sócio corredor, ele procura um dos médicos listados no site do programa e solicita uma consulta por conta do seguro de acidentes. Após esta consulta, ele ainda vai ter que fazer um tratamento com um fisioterapeuta esportivo. Tudo isso terá um custo de apenas R$100”, explica o diretor.

Um atleta para ser federado precisa correr por um clube, que paga todas as taxas (inscrição, anuidade, taxa por prova, taxa por prova que faltou etc). O sócio corredor vai pagar apenas uma taxa por ano.

Para a prova de domingo as inscrições estão esgotadas, mas quem quiser pode ir conferir o lançamento a partir das 7h20, na região da largada, no cruzamento da Av. Cruzeiro do Sul com a R. Pedro Vicente.

Também neste domingo no Estado de São Paulo acontecem as corridas:

21ª Corrida da Cidade de Indaiatuba – 8h30 no Parque Ecológico de Indaiatuba

Etapa São Mateus do Circuito Popular de Corrida de Rua – 7h – Capital

Troféu Brasil de Triatlon – 7h30 – Santos

Mulher Determinada – 8h – Parque do Carmo – Capital

2ª Meia Maratona Arrasa Esalq Fashio Run – 7h – Piracicaba

E no sábado, dia 12/12:

Run Stock Car – 19h – Autódromo de Interlagos – Capital

14ª Corrida pela Cidadania – 16h20 – Pacaembu – Capital

E quem estiver no Mato Grosso não pode perder a corrida #Corrupção Não, que será realizada para celebrar o dia do Ministério Público, neste domingo, 13/12. Mulheres largam às 7h e os homens, às 7h10, em frente ao fórum de Cuiabá. As inscrições estão encerradas mas vale ir assistir em prol da campanha.

Quem já estiver de férias em Fernando de Noronha, ai que #inveja, pode assistir a 21k Noronha. A prova é restrita a 600 pessoas e será por trilhas – neste sábado 12/12. Largada 6h30. Ai esta megasena que não sai…. Um dia ainda consigo fazer esta prova, que ainda está na segunda edição. Com certeza é a corrida mais linda do mundo, bem que a FPA poderia fazer uma parceria com o organizador e patrocinadores e sortear uma inscrição para 2016 entre os sócios corredores, com passagem, hospedagem e etc … #corridaparatodos