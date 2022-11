Fernando de Noronha foi o cenário escolhido para o lançamento do Mizuno Wave Sky 6

2022 vai ficar marcado como o ano dos grandes lançamentos das marcas fabricantes dos tênis de corrida. Eventos memoráveis. Nike comemorou os 50 anos em grande estilo no Parque do Ibirapuera e com um supercampeonato de atletismo na USP. Asics se tornou patrocinadora do Parque Bruno Covas e levou um grupo de maratonistas brasileiras para correr em Paris. Adidas negociou o patrocínio da Maratona do Rio e trouxe Daniel Nascimento, que venceu a prova. Puma fechou com a Confederação Brasileira de Atletismo e lançou a nova coleção no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista às vésperas do Mundial do Oregon. A Olympikus investiu pesado em tecnologia e lançou três modelos para corrida de rua, além de patrocinar as maratonas de São Paulo e Porto Alegre, e promover o Circuito Bota pra Correr, na Chapada dos Veadeiros e em Milagres, inclusive com show da Iza. E para fechar este time das grandes marcas da corrida de rua, a Mizuno primeiro levou um grupo de corredores para o Amazonas e no final de outubro, para marcar o lançamento do Wave Sky 6 (R$ 1.099,99) levou uma turma para participar da Insane Runners na paradisíaca Fernando de Noronha (PE). E quem ganha com isso é o consumidor, com calçados esportivos cada vez melhores.

Logo após o nascer do Sol, 50 corredores largaram na Ponta do Air France para correr 50 km por toda a ilha. Lá seria o local da chegada também. E todos puderam testar o novo modelo Mizuno Wave Sky 6. “Não é um evento de performance, mas para criar conexões, o grupo corre o tempo todo junto”, explica Davi Xavier, que fez sua primeira maratona aos 16 anos e é o organizador da Insane Runners. Na chegada não tem troféu para quem venceu, mas para quem se destacou, quem mais colaborou com o grupo.

A jornalista esportiva Chris Volpe, minha parceira do canal Corridologia no YouTube, estava nesse evento. “Ia correr 15 km, mas a energia estava tão boa, a turma toda incentivando, que quando me dei por mim tinha corrido pela primeira vez uma maratona – 42 km”, destaca Chris. No caminho houve vários tipos de terreno: asfalto, trilha de terra, pedras vulcânicas, piso de madeira e areia da praia. Os participantes podiam correr os 50 km solo, ou revezando. E havia o apoio do staff para hidratação e eventuais caronas.

“Eu acredito que não existe maneira melhor de lançar um tênis de Running Performance se não o colocar à prova, ainda mais se for em um local incrível como Fernando de Noronha, e foi assim que decidimos lançar o Wave Sky 6 e prestigiar todos os participantes do evento”, conta Daniel Sarraf, gerente de marketing Mizuno.

“Unir, mais uma vez, a identidade e o propósito da Insane Experience com a Mizuno de forma tão intensa e em um lugar tão especial, foi algo inesquecível para todos que correram nesse paraíso. É uma conexão intensa de pessoas, natureza e superações no esporte”, acrescenta diz Xavier, que aliás nesta quinta-feira está fazendo a visita técnica para um dos dois locais do circuito em 2023. “Não vou falar onde serão, mas em 2024 vamos repetir essa edição de Fernando de Noronha”, revela.

Mas vamos ao novo modelo. Ele contém tecnologias: Mizuno Enerzy Core, Mizuno Enerzy e Mizuno Wave que proporcionam a sensação de amortecimento, maciez sem abrir mão da estabilidade, independentemente da distância. Na entressola, a tecnologia Mizuno Enerzy Core, material mais macio da história da marca – composto de borracha injetado a ar -, que proporciona sensação de maciez e alto retorno de energia a cada pisada durante toda corrida. E na junção das duas peças de EVA – está a tecnologia Mizuno Wave, que proporciona uma corrida com mais amortecimento e estabilidade, e no solado o conceito “Flex Groove”, com canaletas com um design especial para garantir uma maior flexibilidade durante a transição da passada gerando maior suavidade na corrida.

Já o cabedal, a parte de tecido que cobre o pé, é feito com Smooth Stretch Woven, tecido com elastano, ideal para um calce confortável, firme e flexível para as laterais ajustando melhor a diversos formatos de pés.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS MIZUNO WAVE SKY 6

Peso: 310g masculino (referência número 40)

Drop: 8mm

Grade: do 34 ao 40 (feminino); do 38 ao 44 (masculino)

Cores: 5 cores masculinas e 4 femininas.

Preço sugerido: R$ 1.099,99