Fernando Fernandes debate inclusão de pessoas com deficiência nos esportes

O campeão mundial de canoagem paralímpica é o embaixador Wings for Life World Run, corrida de rua global a em prol da cura da lesão na medula espinhal. Ele se tornou atleta após perder o movimento das pernas em 2009, vítima de um acidente de carro. Confira abaixo entrevista para o blog. #inclusão #BlogCorridaParaTodos #corridaderua

Nessa quarta-feira ele realizou um bate-bapo no Red Bull Station onde compartilhou sua história e falou como é possível incluir pessoas com deficiência nos esportes. Desde quando decidiu se tornar atleta, ele encarou a missão de criar soluções makers para praticar esportes. “Tive que criar soluções para tudo. Não havia a possibilidade de uma pessoa com paraplegia praticar canoagem, por exemplo. Encontrei maneiras adaptadas para entrar e me acomodar dentro do caiaque, posicionar o remo etc”, conta.

Esse bate-papo integra a programação do evento gratuito Soluções Makers para Inclusão de Pessoas com Deficiência nos Esportes, uma parceria do Instituto Fernando Fernandes e do projeto MeViro, que ainda vai selecionar até dezembro 15 pessoas para participar de encontros no Red Bull Station – espaço que tem como objetivo desenvolver a colaboração e troca entre pessoas e coletivos com diferentes perfis: programadores, hackers, desenvolvedores de software e makers, com a finalidade de criar projetos para incluir pessoas com deficiência nos esportes. Inscrições e informações detalhadas sobre a iniciativa estão em:

Em 2009, Fernando, que era modelo e havia participado do reality show BBB2, foi vítima de um acidente de carro que o deixou paraplégico. A partir disso ele começou a treinar canoagem.

Qual foi a solução que você desenvolveu para os treinos que deu mais trabalho? Por que? Como funciona?

Fernando Fernandes – Todas as soluções e tudo que eu desenvolvo relacionado a esporte tem um grau de dificuldade alto, primeiramente por eu estar trabalhando com meio corpo (já que as pernas não funcionam mais). Então o desafio é sempre desenvolver um novo projeto do zero para um novo corpo. Segundo, pela dificuldade de readaptação: tudo que eu fazia em pé eu precisei reaprender a fazer sentado, então cada detalhe em cada criação tem um grau de dificuldade bem grande. Alguns projetos têm um risco maior, de lesão e até de morte, como saltar de paraquedas ou de cachoeiras ou mesmo surfar na pororoca.

Qual foi sua aventura mais maluca – a pororoca, alguma corredeira – e como desenvolveu ferramentas para poder participar dela?

Fernando Fernandes – Cada vez mais, as minhas aventuras vão ganhando um maior grau de dificuldade (risos). Mas o maior perrengue que passei com certeza foi quando saltei de cachoeiras em Extrema, Minas Gerais. A maior delas tinha 13 metros de altura, mas foi a de seis metros que me surpreendeu. Nela, eu fiquei preso numa pedra e tive que ter muito autocontrole e calma para lidar com aquela situação, em que você sente a morte por um tris. A s ferramentas que eu desenvolvo são sempre necessárias para facilitar a conclusão de tarefas como essa, por exemplo. Para cada desafio ou esporte que eu faço, há uma ferramenta a ser construída de acordo com a minha necessidade. Cada um exige uma adaptação diferente. No caso da Pororoca, por exemplo, eu tive que pegar o caiaque, quebrar ele inteiro e reconstruí-lo refazendo toda a parte interna (cockpit e saia de proteção), a fim de ter mais segurança caso o caiaque virasse. Já nas corredeiras eu tive que refazer a parte interna também, me preocupando em não ficar preso, caso o caiaque virasse.

O que te move?