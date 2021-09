Festival Rocky Spirit reúne 43 filmes sobre aventuras ao ar livre

A 11ª edição do Festival Rocky Spirit Fit Combustíveis, maior evento de cinema outdoor do Brasil, reúne 43 filmes com transmissão gratuita, na plataforma do evento, e também em sessões presenciais ao ar livre, neste sábado (2) e domingo (3) em dois telões na ciclovia da marginal Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. A mostra termina no domingo e a curadoria dos filmes é da jornalista Andrea Estevam, diretora-geral e de Conteúdo da Rocky Mountain, responsável pelo evento e atleta amadora. Para nós corredores, ela recomenda três em especial: “Confissões de um Corredor”, “Fernanda Maciel – Um Dia” e “The Lost Tribe of the Wicklow Mountains”.

“O Rocky Spirit Fit Combustíveis apresenta os melhores documentários sobre vida ao ar livre, esportes e meio ambiente. Tudo o que faz parte desse universo e que desafia nossa maneira de ver o mundo tem espaço no festival. Nosso propósito é inspirar o público a buscar uma vida mais verdadeira, saudável e conectada com a natureza”, conta Andrea.

Prepara a pipoca e bora “maratonar” em casa, estou pensando seriamente em virar a sexta-feira fazendo isso, ou aproveitar o sábado e curtir boa parte dos filmes, ao ar livre. Não são todos que serão exibidos nos telões da ciclovia. Dos três que a Andrea destacou para corredores, só será exibido o da Fernanda Maciel. Basta se dirigir de bike pela ciclovia que os telões estarão na altura da Ponte do Jaguaré e na Rua Miguel Yunes (veja abaixo detalhes sobre os locais e horários). A tela da Ponte Jaguaré só pode ser acessada de bicicleta, no formato “ride-in”. Já no ponto de exibição da Miguel Yunis, o público pode chegar de carro ou trem. O evento também contará com programações complementares nos dois pontos.

A mostra virtual das produções segue até 23h59 de 3 de outubro no site do festival (rockyspirit.com.br). Os filmes estarão disponíveis on-demand, gratuitamente, para serem assistidos na ordem e ritmo que cada pessoa quiser. Também serão disponibilizadas algumas playlists divididas por temas e modalidades, como “Bike”, “Mulheres”, “Neve”, “Adrenalina” e “Brasil”.

O festival reúne 43 filmes, entre documentários de curta e média durações produzidos em todo mundo sobre aventuras ao ar livre. “Confissões de um Corredor” (EUA, Líbano – 2020) é um filme premiado de 29 minutos, dirigido por Bachar Khattar, que mostra a tentativa de quebra de recorde do ultracorredor Patrick Vaughan nos acidentados 470 quilômetros da Lebanon Mountain Trail. Mas Patrick, assim como o Líbano, está magoado e marcado. O filme alterna sua luta com o calor e a exaustão com a narrativa crua sobre seu vício em analgésicos e a espiral descendente que se seguiu.

O filme da ultramaratonista brasileira Fernanda Maciel: “Fernanda Maciel – Um dia” (França-2020), tem 17 minutos, e direção de Jordan Manoukian. Mostra como ela se tornou a mais rápida mulher a subir e descer duas montanhas nos Alpes: o Gran Paradiso e o Matterhorn, em menos de 24 horas.

E “The Lost Tribe of the Wicklow Mountains”, um curta de 4 minutos, deve surpreender. “É um filme bem bonito, mostra um grupo de corredores, e The Lost Tribe of the Wicklow Mountains é um poema irlandês”, explica Andrea. O poema é de autoria do músico irlandês Christy Moore, que fala da magia singular que é a experiência de correr pelas montanhas.

Mountain bike, surf, escalada, meio ambiente, vida ao ar livre: tudo o que faz parte do universo outdoor e que desafia nosso modo de ver o mundo tem espaço no festival, que traz lançamentos mundiais – vindos diretamente do Telluride Mountainfilm Festival, o mais prestigiado festival de filmes de aventura dos Estados Unidos – e também novas produções nacionais. O festival é uma realização da Rocky Mountain Sports Content, responsável pelas marcas Go Outside e Hardcore.

Clique aqui para conferir a lista e a sinopse e assistir os filmes da 11ª edição do Festival Rocky Spirit Fit Combustíveis .

Serviço:

Festival Rocky Spirit Fit Combustível

Locais e horários

Sábado, 2 de outubro, e domingo, 3 de outubro

Das 9h às 13h: exibição na altura da Ponte Jaguaré (acessível apenas de bicicleta)

Das 14h às 17h: exibição da Rua Miguel Yunes, entre as estações Jurubatuba e Autódromo da CPTM (acessível de bike, carro ou trem)

Das 18h às 21h: exibição na altura da Ponte Jaguaré (acessível apenas de bicicleta)

A programação dos dois pontos de exibição é diferente e complementar. Os filmes exibidos no sábado serão diferentes dos exibidos no domingo, em ambos os pontos.

Em breve a programação estará no site: rockyspirit.com.br