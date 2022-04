FILA anuncia maratona na Cidade Universitária

A centenária FILA, que produz calçado e vestuário esportivo também no Brasil, acaba de anunciar sua primeira maratona proprietária por aqui. Será dia 28 de agosto na Cidade Universitária, na capital paulista, e as inscrições acabam de abrir. São 2 mil vagas para a corrida, que poderá ser feita em revezamento (duplas ou quartetos). A prova terá premiação em dinheiro para os cinco primeiros classificados, tanto do ranking feminino quanto do masculino.

No ano passado, a marca realizou uma maratona personalizada em Porto Alegre, e fez uma jornada de três meses com 16 influenciadores, que receberam treinamento e atendimento médico na Care Club, parceira da marca. Com a entrada da FILA, o calendário brasileiro das maratonas patrocinadas está assim: Olympikus com Maratona de São Paulo e adidas com Maratona do Rio. A Asics está investindo nas meias maratonas, com a volta do Golden Run, com etapas em São Paulo (22 de maio) e Rio (10 de julho). Antes da pandemia, a New Balance havia anunciado o patrocínio da Maratona de Porto Alegre, o que não se concretizou. A prova, que será em 12 de junho, tem o patrocínio da Unimed. Para este ano a New Balance está com a 15k, dia 3 de julho em São Paulo.

A primeira edição da Maratona FILA terá supervisão técnica da Federação Paulista de Atletismo e será realizada pela Beta Sports, empresa organizadora que tem corredores como proprietários, e isso na prática faz uma senhora diferença. Eles fizeram a primeira Corrida da Centauro, no ano passado, que foi redondinha. O percurso de 42km terá duração máxima de sete horas e poderá ser feito individualmente ou em revezamento, dupla ou quarteto – femininos, masculinos e mistos. Serão quatro voltas em um circuito de 10,5km (veja abaixo), com três postos de hidratação. Geralmente o tempo máximo é de seis horas, ou seja, dá para muitos pangarés tentarem a sorte, tipo no corre e anda. Mas para isso, procure seu médico antes. Maratona é sofrido e o pós prova pode ser traumático. Se não estiver treinado, a melhor opção é montar um quarteto.

Para participar da categoria Elite Masculina, os atletas deverão apresentar tempo referencial igual ou menor que 33 minutos para 10km e/ou 1h10 min para a Meia Maratona. Para correr na Elite Feminina, elas deverão apresentar tempo referencial igual ou menor que 43 minutos para 10km e/ou 1h32 min para a Meia Maratona. Para garantir presença na Maratona FILA é necessário fazer a inscrição pelo site Tickets , o primeiro lote custa R$ 119, o segundo, disponível a partir de 16 de maio sairá por R$ 159 e o terceiro e último lote R$ 199, com vendas em 18 de julho. Idosos e pessoas com deficiência têm 50% de desconto na taxa de inscrição. O kit de participação contém viseira, camiseta FILA, sacolinha e chip. Todos os concluintes vão receber medalha de participação. E é necessário estar com as vacinas de Covid 19 em dia para participar.

PREMIAÇÃO – Só atletas da elite têm direito a premiação em dinheiro. No masculino e feminino até o quinto colocado: R$ 9 mil (campeão), R$ 5 mil (segundo), R$ 3 mil (terceiro), R$ 2 mil (quarto) e R$ 1 mil (quinto). Todas as maratonas brasilerias deveriam prever premiação em dinheiro, mas como a legislação é vaga cada município tem que definir isso, fica a maior confusão. Por exemplo, as maratonas do Circuito Majors tem premiação de 150 mil dólares para o campeão/ã. Aqui no Brasil, as maiores premiações, antes da pandemia, giravam em torno de 35 mil reais. O ideal é que fosse no mínimo 150 mil reais para o primeiro lugar – verba que as marcas costumam bancar em projetos de conteúdo pago, com influenciadores. Quem sabe um dia. Há espaço para todos. Mas de qualquer forma, fica aqui meu parabéns para a FILA, uma empresa com sede na Coreia do Sul, por investir no segmento e pensar também nos atletas brasileiros, que são protagonistas do universo running, mas andam meio esquecidos.

Serviço Maratona FILA:

Largada: CEPEUSP – Praça Prof. Rubião Meira, 61 — Cidade Universitária, São Paulo – SP, 05508-110

Horários: às 5h20 para PCDs, 5h25 para Elite e 5h30 para Público Geral

Data: 28 de agosto de 2022