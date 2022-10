FILA Float Elite: para corredores nivel intermediário

Assinando o conceito “A Evolução da Sua Corrida”, o novo tênis para corrida de rua da FILA, Flot Elite (R$699), possui entressola com tecnologia Float+, uma inovação do Float anterior, que agora proporciona mais amortecimento e retorno de energia, além do sistema Cage no solado, fornecendo estabilidade e suporte para uma pisada segura em diversos tipos de terreno. O modelo é indicado para os corredores mais experientes, a partir do nivel intermediário.

“Nosso foco é desenvolver e investir cada vez mais em novas tecnologias, levando para os atletas o mais alto desempenho para que eles superem os limites e conquistem vitórias”, conta Adriana Magalhães David, gerente de Branding e Marketing da FILA Brasil.

O Fila Float Elite foi desenvolvido e testado por atletas de alta performance para atender corredores que buscam amortecimento e retorno de energia na performance. Seu solado entrega um super grip que percorre toda a extensão do calçado e oferece mais tração nos treinos. Voltado à corredores intermediários e avançados, os destaques do recente integrante da família Float ficam por conta de sua estrutura, que entrega o essencial para os treinos diários ritmados, rodagens e competições.

O modelo ainda traz cabedal construído em all knit premium com perfuro extra para melhor amarração e muita facilidade no ajuste, criando quase uma “luva” que veste os pés. Já o design possui painéis fusionados internos que oferecem maciez, detalhes holográficos, pontos refletivos para maior segurança nos treinos noturnos e puxador traseiro que auxilia no calce.