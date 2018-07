Flamengo convoca Nação Rubro-Negra para corrida de rua

Dia 16 de setembro, a partir das 10h, o Flamengo e X3M Sports Business promovem uma experiência única: Nação Rubro-Negra em Movimento. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos #flamengo #NRMOVIMENTO

Estão programadas corrida de rua de 5K, caminhadas de 4 a 5 km no Maracanã, palco com atrações musicais, interação com personalidades rubro-negras e food-trucks. Atenção, a corrida passará em volta do gramado e no entorno do estádio. Os participantes não poderão entrar dentro do gramado.

“A Nação Rubro-Negra em Movimento é para o torcedor rubro-negro, não somente para o corredor. Nosso intuito é mostrar a força da nação e transformar o dia 16 de setembro em uma grande festa para amantes do Flamengo. É importante ter boa música, comes e bebes de qualidade e ótima estrutura, mas o principal é gerar um momento inesquecível, é reunir os torcedores no Maracanã e mostrar que o clube tem mesmo a maior torcida do mundo e que sempre poderá contar com ela”, explica Bernardo Fonseca, CEO da X3M Sports Business.

As inscrições abriram nesta sexta-feira (20/7) e os sócios-torcedores têm desconto exclusivo de R$ 10. O kit (camisa do evento e número de peito) poderá ser retirado entre os dias 14 e 15 de setembro, em local a ser definido.

A organização antecipa, que a Nação Rubro-Negra em Movimento terá uma segunda edição realizada ainda este ano 2018, em Brasília, em local e dia ainda não definido.

Data: 16/09/2018

Local: Estádio Mário Filho, o Maracanã

Horário de abertura: 9h15

Horário de largada da corrida e da caminhada: 10h

Valor: Exclusivo para sócios – R$ 99,00 / 1° lote – R$ 109,00 / 2° lote – R$ 119,00

Retirada de kits: 14/09/2018 e 15/09/2018

Local de retirada de kits: A definir