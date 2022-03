Flamengo vai “doar” a distância percorrida pelos jogadores no jogo de domingo

Domingo, 20 de março, vai rolar a semifinal do Campeonato Carioca, com Flamengo e Vasco. E há uma novidade, toda a quilometragem percorrida pelo elenco do Mengão vai ser doada, via APP KM Solidário, para a ONG Gerando Falcões. Cada quilômetro se transformará em R$50. A torcida pode participar também. É só baixar o app gratuitamente, caminhar, correr ou pedalar mais de cem metros, e doar sua quilometragem também. O app, parceiro do clube nesta ação, converte os Kms doados nas atividades físicas em doações para as instituições parceiras.

Ao fim da partida, a equipe de Análise de Desempenho do Futebol Profissional do Flamengo irá passar o relatório com os dados para o Km Solidário. O clássico será realizado às 16h deste domingo. Bem que os outros times de futebol podiam fazer esse mesmo tipo de doação.

André Kok, sócio- fundador do app e corredor amador, contou a novidade para o blog. “O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking do sedentarismo e o 54º, no de doação. São duas posições que ninguém se honraria em estar. E como reverter isso? Motivar as pessoas a praticarem atividade física e terem o hábito de doar, via um aplicativo que gerasse um impacto social. Assim nasceu o KM Solidário, como empresa, em fevereiro de 2021. É possível doar para 14 diferentes ONGs de diversos setores, como Graacc, Ipê Ambiental, Gerando Falcões, Projeto Arrastão. E em um ano crescemos de 61 mil inscritos para 121 mil”, conta. E o app se comunica com alguns dispositivos, como Strava, Polar, e o usuário pode sincronizar manualmente, para escolher para qual ONG quer doar sua quilometragem. É possível monitorar via o app, e pode incluir em atividade manual e mandar a foto.

Confira abaixo a entrevista