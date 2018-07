Flamenguistas vencem Corrida das Torcidas

Prova de rua reuniu mais de 2.500 pessoas no Aterro do Flamengo (RJ) e contou com os padrinhos Andrade, Beto, Leandro Ávila e Renato Carioca. Torcida Flamenguista conquista troféu pela sexta vez por maior número de inscritos e também fatura o prêmio de melhor índice técnico (soma do tempo dos 10 primeiros colocados). No entanto, foi um vascaíno o grande campeão da Corrida das Torcida. Clodoaldo Silva cruzou a linha e chegada dos 10km com a marca de 32:31 nesse domingo, 11 de outubro.

“ Eu corro sempre representando o Vasco. Não ganho tantas vezes como meu time mas honro a camisa. Até o km 9 estava na cola de outros participantes mais consegui acelerar”, contou o campeão Clodoaldo Azevedo. Na categoria feminina venceu Juliana Souza, representante do Botafogo, com ganhou o tempo de 39:20.

Mais de 20 times foram homenageados, como Coritiba, Paysandu, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Atletico Mineiro, América, Bangu, entre outros. O ex-jogador Renato Carioca, representante do Fluminense, mostrou disposição e participou da prova: “Tenho participado de várias corridas. é legal, gratificante e uma continuidade do esporte já que fui jogador profissional. Iniciativa muito legal de juntar as torcidas e lembrar a história com a participaçnao de ex-jogadores profissionais.”

A Corrida das Torcidas CAIXA é organizada pela Spiridon Eventos, com patrocínio Caixa e Governo Federal, apoio da APPAI, Prefeitura do Rio de Janeiro, Subprefeitura da Zona Sul, Comitê Rio 450 anos, Rádio Nativa e Rádio Tupi.

RESULTADOS CORRIDA DAS TORCIDAS CAIXA – ATERRO

Masculino

1 – Clodoaldo Souza – Vasco – 32min42seg

2 – Welerson Pires do Nascimento – Vasco – 33min03seg

3 – Jose Ivanildo de Paiva – Flamengo – 33min11seg

4 – Rafael Vale Vieira – Vasco – 33min59seg

5 – Nelio Durso – Corinthians – 34min04seg

Feminino

1 – Juliana de Paula Souza – Botafogo – 39min20seg

2 – Ana Paula Leoterio – Vasco – 40min01seg

3 – Ana Paula de Souza – Fluminense – 42min56seg

4 – Luciana Guilliod – Paysandu – 46min39seg

5 – Jaqueline Mano da Silva – Flamengo – 46min48seg

Maior número de inscritos

1 – Flamengo

2 – Vasco

3 – Fluminense

Melhor índice técnico (soma do tempo dos 10 primeiros colocados)

1 – Flamengo

2 – Vasco

3 – Botafogo