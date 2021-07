Florianópolis terá corrida de rua domingo

A retomada oficial das corridas de rua em Floripa, inicialmente prevista para acontecer no continente, em São José, vai ser neste domingo, 1º de agosto, às 8h na Avenida Beira Mar. O evento foi idealizado pela Associação Brasileira dos Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (Abraceo), entidade protagonista para o retorno das corridas em todo Brasil, e está sendo organizada por empresas associadas à entidade. Inicialmente prevista para 6 de junho, foi adiada por duas vezes, primeiro para 20 de junho e depois para 1º de agosto. Os adiamentos se deram por conta do aumento dos casos de Covid-19, a espera da aprovação da legislação para a liberação dos eventos e as péssimas condições meteorológicas à época. Trata-se de uma 5k para apenas 300 pessoas, ainda há pouquíssimas vagas e as inscrições terminam na quinta-feira, 29 de julho.

A primeira corrida de verificação de protocolo para a retomada dos eventos esportivos da Abraceo foi na capital paulista, dentro do Sambódromo do Anhembi, em outubro de 2020, um evento para 150 convidados. “Como em Santa Catarina já foram realizadas algumas corridas, graças a Portaria 620, elaborada pelo Governo do Estado em parceria com a Abraceo, esta será o marco da retomada da modalidade em Florianópolis”, explica Marcos Pinheiro, vice-presidente da Abraceo. A Corrida de Verificação de Protocolos terá como organizadores algumas das principais empresas do setor, entre elas Corre Brasil, Number Esportes, Ponto Eventos, S.O.L.A Eventos e Sportion MKT e Esporte.

Por ser uma corrida-teste, está vetada a participação de maiores de 60 anos e as largadas serão feitas de forma individual, com horário pré-marcado. Todos os participantes devem preencher o questionário Médico sobre Covid 19 no momento da inscrição, e serão monitorados até sete dias após a corrida, para aferir casos de coronavírus. Na prova, todos deverão seguir rígido protocolo de segurança sanitária.

“Com certeza será uma nova realidade para todos os atletas, assim como para os organizadores. Fizemos de tudo para colocar este evento na rua e mostrar aos corredores e órgãos competentes que é possível retomarmos nossas atividades de maneira segura”, destaca Pinheiro. Para participar da prova os atletas precisarão seguir os protocolos estabelecidos pela entidade, como uso de máscaras durante toda programação do evento. Além disso, não será permitido a presença de familiares e amigos nas áreas comuns do evento. Na arena de prova serão utilizadas marcações no solo, cones e unifilas para estimular o distanciamento social nos locais de maior risco de aglomeração. Serão disponibilizados recipientes abastecidos com álcool gel 70% para higienização das mãos, instalados nos lugares de maior circulação de pessoas, de fácil visualização e acesso, bem como em número suficiente para atender a demanda. Por fim, as largadas serão realizadas em ondas e cada atleta pode escolher no ato da inscrição o seu horário.

A Corrida de Verificação de Protocolos conta com o apoio da Prefeitura de Florianópolis, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Florianópolis, do Curta Mais Floripa e da Associação das Federações Desportivas de Santa Catarina.

SERVIÇO:

INSCRIÇÕES: R$ 84, mais R$ 6 de taxas. Clique aqui

DATA: 1º de agosto de 2021.

LOCAL DA LARGADA: Av. Claudio Alvim Barbosa (Av. Beira-mar Continental), Florianópolis -SC

HORÁRIO DE LARGADA: 8h

RETIRADA DE KIT: no Continente Park Shopping (na BR 101), das 10h às 22h, deste sábado (31). O material do kit será previamente higienizado, embalado individualmente e entregue por pessoas devidamente paramentadas com equipamentos de proteção individual (EPI). No kit, o atleta receberá um número de peito, chip, camiseta da prova e máscara, além de brindes dos patrocinadores. Os atletas deverão marcar, através do aplicativo da Corre Brasil, o horário de sua retirada. Esse controle faz parte das novas medidas dos eventos para evitar aglomerações e números elevados de pessoas no mesmo período.