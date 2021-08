Flow Velociti Wind tem solado inovador sem borracha

Segundo a Under Armour, representada no Brasil pela Vulcabras, o tênis de corrida de rua Flow Velociti Wind (R$ 1.099,90) é o calçado mais leve e rápido da história dessa marca estadunidense. E o primeiro com a tecnologia UA Flow, que substituiu o solado de borracha por uma composto de espuma de resposta única, que resulta em um tênis de corrida de alta performance totalmente inovador e de tração aderente. Lançado em março nos EUA, este modelo acaba de ser lançado no e-commerce da marca no Brasil.

Já que é o modelo mais leve da marca, vamos ao peso. No tamanho 41 masculino são 250g; e no 37 feminino, 227g. Além do solado inovador, o modelo traz um cabedal diferentão, fruto da solução UA Warp, que se adapta perfeitamente à forma do pé para melhorar a eficiência do calçado sem interferir no movimento. “Temos sido deliberados e focados em nossa busca para construir uma marca de corrida autêntica e confiável ao longo dos últimos anos, e UA Flow Velociti Wind é realmente uma prova do compromisso de nossa equipe em criar soluções para ajudar todos os atletas a serem melhores”, explica Josh Rattet, vice-presidente global de calçados da Under Armour.

Vale lembrar que todos os tênis da Under Armour se conectam ao app MapMyRun, que levanta todas as métricas de sua corrida, sem você ter que levar o celular ou relógio junto. O lançamento está disponível no feminino nas cores branco e vermelho (foto acima), cinza e laranja; e preto e cinza. E no masculino: preto e cinza; branco e vermelho (foto acima) e verde florescente e preto.