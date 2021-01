Fluminense ganha corrida virtual

O Fluminense acaba de mergulhar no mundo das corridas virtuais. Pela primeira vez a Flu Run vai ser virtual, com três distâncias (3k, 5,k ou 10k), e quatro etapas para celebrar os títulos brasileiros conquistados pelo clube ao longo de sua história: 1970, 1984, 2010 e 2012. Cada etapa com um kit diferente, verdadeiros itens de colecionador para a torcida tricolor. Podem participar corredores de todo o Brasil, via plataforma Running Heroes Brasil.

Com direito a ranking em tempo real, número de peito, certificado digital de conclusão, sistema de troca de quilômetros percorridos por recompensas e vários conteúdos exclusivos, o Fluminense abre 2021 em grande estilo levando saúde e tecnologia para toda a torcida nos quatro cantos do país. As premissas de participação são simples: uma vez inscrito na corrida e com um aplicativo de treino pessoal conectado à plataforma desta nova versão da Flu Run, todos os quilômetros percorridos, seguindo as medidas preventivas contra a COVID19, serão registrados automaticamente de maneira virtual. Ou seja, com os aplicativos de treino e da Running Heroes emparelhados, o guerreiro inscrito poderá participar do evento do mesmo lugar em que está acostumado a correr: orla da praia, academia, play do prédio etc. Com distanciamento social e cumprindo todos os protocolos de saúde exigidos durante a pandemia.

As inscrições para a primeira etapa, a 1970, acabam de abrir no site www.flurun.com.br e os kits vão ser entregues pelos Correios ou retirados na Loja Oficial do Fluminense, em Laranjeiras, no Shopping Nova América ou na Loja Oficial do Fluminense em Icaraí – Niterói. Há preço especial até 15 de janeiro.

SERVIÇO

Kit Sempre com o Flu: medalha + número de peito virtual: a partir de R$ 39,90

Kit Guerreiro Tricolor: camisa exclusiva + medalha + número de peito virtual: a partir de R$ 79,90

Combo Tricolor de Coração: quatro camisas + quatro medalhas + números de peito virtual: a partir de R$ 299,90

*Sócio Torcedor terá um desconto de R$ 10, inclusive no lote promocional.

Flu Virtual Run

ETAPA 01 “1970”

Data: desafio com prazo de 10 dias para conclusão (29/01 a 07/02).

Modalidades: corrida ou caminhada de 3km, 5km e/ou 10km.

Abertura das inscrições: 8 de janeiro de 2021.

ETAPA 02 “1984”

Data: desafio com prazo de 10 dias para conclusão (19/02 a 28/02).

Modalidades: corrida ou caminhada de 3km, 5km e/ou 10km.

Abertura das inscrições: 8 de fevereiro de 2021.

ETAPA 03 “2010”

Data: desafio com prazo de 10 dias para conclusão (19/03 a 28/03).

Modalidades: corrida ou caminhada de 3km, 5km e/ou 10km.

Abertura das inscrições: 8 de março de 2021.

ETAPA 04 “2012”

Data: desafio com prazo de 10 dias para conclusão (23/04 a 02/05).

Modalidades: corrida ou caminhada de 3km, 5km e/ou 10km.

Abertura das inscrições: 5 de abril de 2021.

Organização: X3M