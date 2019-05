Fluminense Run confirmada para 9 de junho

Atenção tricolores, sócio-torcedor tem 10% de desconto na inscrição da 2ª Fluminense Run, que será realizada na capital fluminense. #corridaderua #fluminenserun #blogCorridaParaTodos

São esperadas 4 mil pessoas. A largada será no Boulevard Olímpico, às 7 horas na praça Muhammad Ali, ao lado do AquaRio e a prova contempla dois trajetos: 5 e 10km, passando pelo Museu do Amanhã e o Túnel Rio450. As inscrições já estão abertas, a partir de 90 reais, no site oficial da prova. Idade mínima para correr é 16 anos. Não há premiação em dinheiro. Uma boa oportunidade para correr e mostra sua paixão pelo Flu neste percurso pela zona portuária.

Serviço