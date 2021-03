FPA vai criar selo de qualidade para as corridas de rua

A retomada das corridas de rua, quando for 100% seguro e permitido, promete avanços expressivos. Neste domingo, 14 de março, a Federação Paulista de Atletismo (FPA) anunciou várias novidades em webinário, uma delas é a criação de um selo de qualidade, para que o corredor de rua amador saiba exatamente o que está consumindo. “Estamos preparando um selo, que terá uma comunicação midiática mais sólida. É uma classificação mais sofisticada dos selos que existem hoje, inclusive com ranking, para ajudar o corredor de rua na escolha do evento de uma forma mais simples”, explica Joel Oliveira, presidente da FPA. Entre os critérios serão levados em conta infraestrutura, percurso, kit de participação, entrega do kit e premiação; mais os dados levantados no 1º Relatório de Corrida de Rua do Estado de São Paulo, que acaba de ser consolidado e divulgado.

E para incentivar a retomada dos eventos, a FPA promete alterações na emissão do Permit (autorização necessária para a realização da corrida de rua), como redução de valor, possibilidade de parcelamento no cartão de crédito e emissão 100% on-line. Mais, de acordo com a qualidade da corrida de rua, que terá uma análise mais rígida da FPA, os organizadores terão mais benefícios. E haverá orientação técnica para elevar o nível das corridas como um todo.

As provas oficiais (que passaram por análise técnica, obtiveram o Permit e fazem parte do calendário oficial) poderão ter também incentivo das prefeituras, a FPA está se reunindo com os prefeitos. Aliás, este estudo inédito da FPA aponta que há espaço para crescimento da corrida de rua, leia-se mercado, em todas as cidades do Estado de São Paulo. “Pesquisas internacionais mostram o aumento do interesse das pessoas em praticar atividade física, um deles destaca que no Brasil esse interesse é de 80%, o que mostra uma grande oportunidade para as empresas”, cita Joel.

MAPA DA CORRIDA – Neste domingo também revelaram os dados de estudo inédito Relatório Oficial de Corrida de Rua no Estado de São Paulo, que o blog antecipou alguns dados na sexta-feira, que entre outros tópicos mostra as melhores oportunidade nas corridas, como as recreativas Kids e familiares. E sinaliza parâmetros essências para os players do segmento, como valor médio de inscrição na faixa de R$ 70; e número médio de participantes – 2.100 inscritos. E fatores determinantes na escolha das corridas pelos participantes: tradição da prova e o kit.

Outra novidade, o 97º Torneio da FPA, nas provas de fundo ( a partir de 3 mil metros), vai abrir vagas para amadores. “O corredor que quiser testar seu desempenho na pista, ter essa experiência, vai poder participar sem ser federado”, revela Joel. Sem dúvida boas notícias que devem ser implantadas, assim que a retomada dos eventos puderem ser retomada.

BUSINESS – Segundo a FPA, o mercado da corrida de rua movimentava 4 bilhões de reais por ano no Brasil, sendo 1 bilhão em São Paulo. Com a pandemia da COVID-19 esse número derreteu para R$ 1 milhão em São Paulo, com a perda de centenas de postos de trabalho. “Tudo se perdeu nesse um ano de pandemia, por exemplo, as feiras das entregas de kits não aconteceram, entre vários outros problemas. Todos os organizadores perderam muito, houve uma tentativa de retomada, com protocolos, o que não se concretizou. Temos que pensar no pós pandemia e com esse relatório em mãos, o organizador poderá tomar decisões mais assertivas”, observa Tadeus Kassabian, CEO da Yescom.

A FPA vai encaminhar o estudo na íntegra para os organizadores de corrida de rua. E a versão resumida pode ser baixada, via QR code. Confira no link a íntegra do webinário da FPA: https://youtu.be/dJnmnH2C1uQ