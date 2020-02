Frontrunners BR anuncia mais dois integrantes

Projeto global da marca japonesa Asics, o Frontrunners completa dez anos e acaba de recrutar mais 200 integrantes em todo o mundo. No Brasil foram selecionados mais dois corredores amadores: Michele Rodrigues (@mih_rgds), residente em Santo André/SP, e Régis Fernando Freitas da Silva (@regisfernandos), de Porto Alegre/RS. O processo de inscrição teve início em janeiro e ambos foram escolhidos dentre um grupo de quase 3 mil inscritos. O time brasileiro agora tem dez nomes. #asics #frontrunners #embaixadores #BloCorridaParaTodos

Constanza Novillo, Head de Marketing da ASICS na América Latina, explica como foi a árdua tarefa de escolher apenas dois nomes. “Foram muitos perfis que se conectam perfeitamente com o DNA da marca de influenciar pessoas que buscam melhorar sua qualidade de vida. Não foi fácil! Queremos desejar boas vindas à Michele e ao Régis e que possamos crescer juntos nesse ano de 2020”, comemora.

Nascida em 1986 na cidade de Santo André, no ABC paulista, Michele Rodrigues é formada em Biomedicina e apaixonada por crossfit e corrida. Para ela, ter sido selecionada para um projeto como esse é uma honra, principalmente pelo fato de poder estimular outras pessoas a buscarem uma vida mais saudável: “Estou extremamente feliz e lisonjeada em fazer parte desse time. Feliz em poder inspirar as pessoas fazendo aquilo que mais amo, levando toda essa energia maravilhosa que só o esporte proporciona. Será lindo espalhar vida e com muita honra representarei minha nova família ASICS”.

O outro selecionado é o gaúcho Régis Fernando Freitas da Silva, de 39 anos. Régis é especialista em Direito Esportivo e divide seu tempo entre a advocacia, seu curso de mestrado em Direito e maratonas. Sua relação com a marca é antiga, como ele conta entusiasmado: “A minha relação com a ASICS começa quando eu comprei meu primeiro tênis de corrida. Eu lembro que era um GEL-FLUX laranja com azul. A partir daí a relação só aumentou. A ASICS acaba tendo uma história comigo dentro de escolhas de material esportivo na corrida há um tempo. Essa relação sempre existiu e agora será fortalecida agora que faço parte da equipe ASICS Frontrunners”.

O capitão do time na América Latina, Roberto Sobreira, instrutor físico que vive no Rio de Janeiro e ocupa a posição desde janeiro de 2019, salienta a importância da entrada dos novos integrantes. “A entrada de novos perfis no grupo é muito importante para termos cada vez mais diversidade, novas histórias de apaixonados pela corrida e pela ASICS. O suporte que a marca nos dá faz com que tenhamos mais vontade de motivar e inspirar mais pessoas a entenderem a importância do esporte na vida de todos”.

Globalmente, serão selecionados mais de 200 novos membros e na América Latina um total de nove novos ASICS Frontrunners. O projeto, que foi criado em 2010 na Europa, tem como principal propósito incentivar o movimento e inspirar pessoas em todo mundo a terem mente sã e corpo são. A sigla ASICS quer dizer exatamente isso em latim: Anima Sana In Corpore Sano.