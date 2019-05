Fundação Gol de Letra promove corrida de rua beneficente no Rio

É uma 5K neste sábado, 25 de maio, à noite na Barra da Tijuca. Corre aí para ajudar a fundação do Raí, que vai destinar 100% do valor das inscrições para os projetos mantidos no Rio e em São Paulo. Aliás, em breve vão divulgar a data da prova paulista. #corridabeneficente #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

A inscrição custa R$ 77 e é online: goldeletra.correai.com.br . “A corrida será uma grande festa para comemorarmos 20 anos de um sonho que se tornou realidade. Ao longo dessas duas décadas, atuamos com a missão de promover a educação integral, por meio do esporte, da cultura e da formação para o trabalho e nos tornamos referência mundial no apoio ao desenvolvimento social de crianças e jovens em situação de risco social. E para darmos continuidade a esses projetos transformadores, contamos com a participação das pessoas no próximo dia 25 de maio, no Rio de Janeiro”, convida Raí Oliveira, instituidor da Fundação Gol de Letra.

A expectativa da Fundação é de reunir cerca de 2 mil pessoas na corrida carioca, e toda a verba arrecadada será direcionada para dar continuidade aos projetos da organização desenvolvidos no Caju, no Rio de Janeiro, e na Vila Albertina, em São Paulo. “A nossa inspiração desses 20 anos é a de transformar olhares, que também está presente na corrida. Queremos transformar olhares da sociedade, revelando o verdadeiro potencial que uma comunidade possui e, ao mesmo tempo, transformar os olhares das crianças e dos jovens atendidos dia a dia”, diz Beatriz Pantaleão, diretora-executiva da Fundação Gol de Letra.

Este ano a Fundação Gol de Letra completa duas décadas de atividades e, como parte das ações de celebração, será realizada esta corrida na a Barra da Tijuca, no Rio, a primeira corrida de rua da história da instituição. Com direção da Terra Sports, apoio do Sesc RJ e patrocínio do Grupo SADA, BarraShopping e VillageMall, o evento será uma grande festa com ações especiais para todas as idades, incluindo avaliação física hi-tech e atividades de experimentação.

Com percurso total de 5 km, a largada da corrida está prevista para acontecer a partir das 20h, no estacionamento do BarraShopping. A idade mínima para participar é de 16 anos, incluindo mulheres e homens, e as inscrições devem ser feitas pelo site goldeletra.correai.com.br. Também tem corrida infantil – seis categorias, com trajetos que variam de 150 m a 1,6 km e faixa etária entre 4 e 15 anos. A corrida dos pequenos também acontece no dia 25 de maio, a partir das 17h, no BarraShopping, e as inscrições são feitas pelo site. A retirada dos kits da corrida deve ser agendada no site e vai ocorrer nos dias 23 e 24 de maio (área de eventos do piso SS1, no VillageMall, das 13h às 19h) e no dia 25 de maio (estacionamento do BarraShopping, das 10h às 15h).

No dia da corrida, no BarraShopping, será oferecido serviço de massoterapia, e os participantes poderão aproveitar a festa de premiação, que terá DJs da Avalon Music, além de distribuição de medalhas de participação para todos os atletas e troféus para os cinco melhores tempos de percurso da corrida. Haverá também a presença de equipe especializada com nutrólogos e nutricionistas, coordenada pelo Instituto Lóthus, que vai oferecer avaliação física hi-tech por bioimpedância, que permite uma análise completa do peso corporal e calcula o percentual de hidratação, a gordura do corpo e a massa magra. O serviço estará disponível nos dias 23 e 24 de maio, das 13h às 19h, na área de eventos do piso SS1, no VillageMall, e no dia 25 de maio, das 10h às 15h, no BarraShopping. Além disso, serão realizadas aulas de experimentação de Yoga nos dias 23 e 24 de maio, às 14h, 16h, 18h e 20h, com agendamento prévio, na área de eventos do piso SS1, no VillageMall. No dia da corrida, a partir das 15h, as aulas de Zumba e Aerofunk e os ritmos de DJs vão levar os atletas a entrarem no clima da festa de 20 anos da Fundação Gol de Letra.

Criada em 1998, a Fundação Gol de Letra trabalha com conceito de educação integral, desenvolvendo programas e projetos com atividades de esporte e lazer, expressão oral e escrita, cultural, artística e corporal, educação para o trabalho e desenvolvimento local. Com atuação na Vila Albertina, em São Paulo, e no Caju, no Rio de Janeiro, a Fundação atende crianças, adolescentes e jovens, aliando práticas educacionais e de assistência social ao desenvolvimento comunitário e de suas famílias. Desde 2009, a Gol de Letra trabalha com a área de Disseminação, realizando capacitações e implementando projetos baseados em sua metodologia em outras comunidades no Brasil e na África.

Serviço

Corrida de Rua da Fundação Gol de Letra – Transformando Olhares

Data: 25 de maio (sábado)

Horário Corrida Kids: às 17h

Horário Corrida (adultos): a partir das 20h

Local: estacionamento do BarraShopping (Av. das Américas, 4.666 – Barra da Tijuca)

Inscrições pelo site: goldeletra.correai.com.br