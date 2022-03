Gabriel, nós corremos por você

Gabriel nasceu em fevereiro de 2020, pouco antes do anúncio da pandemia do coronavírus. Sempre foi uma criança muito ativa, não apresentava nenhum sintoma. Numa quarta-feira, em novembro do ano passado, ele teve muita febre, e a mãe o levou ao hospital, e o menino foi internado. Dois dias depois, a médica hematologista fez o diagnóstico: leucemia linfóide aguda. Neste exato instante a mãe dele, Amanda Borzachiello perdeu o chão. O meninco foi transferido para o Graacc, hospital filantrópico especializado no atendimento de crianças e jovens com câncer, onde o tratamento prossegue. E Gabriel foi um dos cinco pacientes escolhidos para estampar a campanha da Corrida e Caminhada do Graacc, que será realizada no Dia das Mães, 8 de maio. As inscrições seguem abertas, e a receita será doada para a instituição.

A última edição presencial foi em 2019, quando participaram 10 mil pessoas, a expectativa é repetir esse número expressivo. O hospital, entre janeiro e abril de 2019, realizou mais de 12 mil consultas, quase 8 mil sessões de quimioterapia e 800 cirurgias. Amanda explica que o primeiro sentimento ao ser atendido no Graacc é de acolhimento. “Passando o susto inicial, o carinho dos médicos e enfermeiros, o calor que passam, isso tudo cria um sentimento de calmaria em meio a turbulência”, conta Amanda. Ela explica também que há todo um trabalho de apoio junto aos pais para encarar essa jornada.

De repente surgiu uma manga em seu pescoço. Era um tumor primitivo neuroectodérmico. Ela fez a cirurgia para retirar o tumor, prosseguiu com o tratamento e teve alta dois anos depois. No próximo dia das Mães ela vai participar da corrida pela terceira vez, acompanhada da mãe e do filho. “Prometi para mim mesma, que o dia que eu tivesse alta e meu corpo estivesse preparado correria pelo Graacc, como uma forma de gratidão pelo tanto que fizeram por mim. E em 2018 dei de presente para minha mãe a corrida. Ela caminhou e eu corri os 10km. E no ano seguinte meu filho nos acompanhou e se tornou uma tradição familiar. A energia dessa corrida é muito especial”, conta Majoe, que mora em Mogi das Cruzes (SP).

Na Corrida e Caminhada Graacc serão três tipos de percurso: 10K, para corredores a partir dos 16 anos; 5K, para corredores a partir dos 14 anos; e a caminhada de 3K, também aberta para crianças, acompanhadas pelos responsáveis. Cada percurso terá um horário específico de largadas sendo: 7h (corrida 5K), 7h20 (corrida 10K) e 7h40 (caminhada 3K). Os kits custam a partir de R$ 119,90 (individual) e R$ 199,90 (adulto + infantil), e devem ser retirados mediante apresentação do comprovante de vacina contra Covid-19 ou exame PCR.

E para angariar ainda mais fundos para o Graacc, o ultramaratonista Carlos Dias está percorrendo 12 capitais, para correr 12 horas seguidas em cada uma delas. O Desafio 12 Horas Capitais começou na semana passada em Porto Alegre, e neste sábado ele estará na Avenida Paulista. Quem quiser se correr entre 1 e 12 horas ao lado dele, basta se inscrever no site do atleta: www.carlosdiasultra.com.br Carlos é embaixador do Graacc e neste desafio vai ajdar outra instituição também, a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI).

PROGRAME-SE

Data: 8 de maio de 2022

Horário: A partir das 7h

Local: Parque Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Em frente à Assembleia Legislativa

Inscrições: www.graacc.org.br

Patrocínio máster: Comexport

Apoio: Volkswagen Caminhões

Colaboração: Açotubo e Shopping Eldorado

Organização: Norte Marketing