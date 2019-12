Galeria da Corrida Arrastão pela Cidadania

Em uma ensolarada manhã e em clima de altíssimo astral, aconteceu em 15 de dezembro, a 18ª Corrida Arrastão MPR pela Cidadania. Idealizado pelo preparador físico Marcos Paulo Reis, da MPR Assessoria Esportiva, e pela ONG Projeto Arrastão, o evento se transformou em uma festa de esporte e solidariedade. Em novo local – o Parque do Povo, na zona oeste de São Paulo -, a corrida reuniu mais de 2600 pessoas, que participaram das competições com percursos de 5K e 10K na marginal do Rio Pinheiros e das provas infantis dentro do parque.

Toda a renda obtida na Corrida Arrastão MPR pela Cidadania é revertida ao Projeto Arrastão para manutenção de seu trabalho de acolhimento das famílias e de contribuição para o desenvolvimento das comunidades do Campo Limpo.

“Foi um evento incrível. Agradecemos a todos que participaram e colaboraram para que a Corrida Arrastão MPR pela Cidadania ficasse ainda melhor. Foi um belo encerramento para a temporada 2019”, comemora Marcos Paulo Reis.

Confira abaixo as fotos de Flavio Damião, fotógrafo oficial da prova.