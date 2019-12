Garotada descobre a corrida de rua

A 1ª Trolls Run foi realizada em São Paulo, no Clube Hípico de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, e reuniu cerca de 3 mil pessoas, na grande maioria famílias, no domingo, 1º de dezembro. Entre elas, uma molecada na faixa dos 11 e 13 anos, que se jogou na corrida de 5k, surpreendendo os pais. #trollsrun #BlogCorridaParaTodos

As corridas conceito, como a Trolls Run, com uma dinâmica focada no recreativo, vem atraindo as famílias. Os mais rápidos correm na primeira bateria, a elite; os que estão começando, e que dispensam premiação por faixa etária, vão nas seguintes, e a família toda se reúne na última bateria, a da caminhada de 2k. São largadas a cada dez minutos. Aliás, a Anna Clara, de 13 anos, iria caminhar. Mas pensou bem e resolveu é correr. Ela é filha da corredora amadora Flavia Palheiros, que levou logo os três filhos para a Trolls Run, que foi realizada muito próxima à sua residência. Mesmo caso do Diego, 11 anos, filho do corredor amador Antonio Colucci. O menino realmente gosta de corrida, começou anos 2 anos!!!

Os dois mandaram ver na categoria mista. Diego chegou bem cansado – acelerou bem. Finalizou em 30 minutos e 45 segundos! Ela foi apenas dois segundos mais lenta: 30:47! Isso porque caminhou um pouco no final. Com este tempo, Diego se classificaria em 38º entre os homens e Anninha, em 21ª entre as mulheres. Parabéns aos dois!!! E as famílias também!!

Anna Clara pediu para correr os 5k, assim como Diego, que já correu outras provas. A da Anninha foi a primeira. Eles estão naquela faixa etária que não se enquadra mais na corrida infantil, que acham chata, nem na adulta. “Fiquei receosa, por achar 5k muita coisa para uma menina de 13 anos que está começando a correr. Fiquei com medo dela desistir no meio. Ela largou bem forte, pediu para usar meu Garmin. Corremos lado a lado, foi lindo”, conta Flávia. E o brilho nos olhos de Clarinha diziam muito mais que sua declaração: “Gostei muito”. Depois ela ainda caminhou 2k, na companhia da mãe e dos dois irmãos mais novos. É a atividade física de forma lúdica animando o domingão em família.

Domingo também foi marcante para mais uma família. A do campeão Thiago Alberto Bomfim da Silva,35 anos. Ele levou seus pais para fazerem a caminhada. No final da temporada das corridas de rua, Thiago estava procurando uma prova que fosse divertida e que pudesse levar a família toda. “Fiz a inscrição dos meus pais, para a primeira caminhada da vida deles”, contou o vencedor. Como a primeira bateria, a elite masculina, largou às 8h e a caminhada seria às 10h, isso foi possível.

Thiago venceu a 5k, que era de trilha, com aclives e declives, dentro do Clube Hípico, com um tempaço: 18 minutos e 44 segundos! Ele sempre gostou de correr, mas acabou se rendendo ao sofá e caiu no sedentarismo por cinco anos, o que lhe trouxe quase 20 quilos a mais. “No dia 1º de janeiro de 2018 decidi voltar a fazer atividade física. Saiu do almoço de ano novo e já fui fazer uma trilha e não parei mais, e já emagreci 17 quilos, o que foi muito bom”, conta. Em março de 2018 ele entrou na assessoria esportiva do campeão da maratona da Disney, Adriano Bastos, e os resultados começaram a surgir.

Campeões:

Masculino

1º Thiago Alberto Bomfim da Silva – 18:44

2º Lucas Givando da Silva – 21:39

3º Renato Ferreira da Mata e Silva – 25:14

Feminino

1ª Patrícia Dantas dos Santos – 21:42

2ª Bebel Sarmento – 22:30

3ª Vânia da Silva Martins – 24:01