Gel-Nimbus e Wave Creation ganham atualizações

Dois dos modelos de calçados esportivos mais conhecidos dos corredores de rua por garantirem conforto extra, o Asics Gel-Nimbus e Mizuno Wave Creation foram atualizados. O 23º Gel Nimbus (R$ 999,99) ganhou leveza. E o Wave Creation 22 (R$ 999,99), o triplo de durabilidade.

As duas fabricantes japonesas prometem maciez, amortecimento, cabedal respirável e estabilidade superior nas atualizações. “Temos uma história de 23 anos com a franquia NIMBUS, carregando uma tradição japonesa muito forte através das suas tecnologias. O NIMBUS se diferencia por uma delas que é visível e única no mercado chamada GEL, na qual a ASICS é reconhecida mundialmente. O GEL-NIMBUS 23 chega com design moderno e bastante arrojado, sem deixar de lado sua tradição no amortecimento e conforto”, afirma Daniel Costa, Head de Produtos da ASICS para América Latina. “Prezamos muito pelo impacto positivo que o esporte tem na mente e acreditamos que esse novo tênis pode contribuir para que o corredor e a corredora mantenham a mente sã com o corpo são”, completa.

O principal destaque do modelo da Mizuno, marca fundada há 114 anos, é a Infinity Wave, a tecnologia que tem a capacidade de amortecimento até cinco vezes mais superior frente a concorrência. Outra característica positiva é a sua durabilidade. Com o tempo de uso, alguns tênis tendem a perder sua performance devido ao desgaste natural, criando estrias nas laterais da entressola. Com a tecnologia Infinity Wave, o tênis conta não só com um excelente amortecimento, como pode triplicar a vida útil do calçado

O modelo da Asics, marca criada por Kihachiro Onitsuka em 1949, apresenta diferença no modelo masculino e no feminino, atenção na hora da compra. As solas flexíveis do antepé são diferentes entre as versões masculina e feminina para ajudar os corredores a melhorarem sua performance de forma adequada. A tecnologia TRUSSTIC fornece uma quantidade articulada de suporte na direção certa para homens e mulheres para ajudar a gerar uma transição suave. E a entressola PLUS 3 adiciona 3 mm de altura ao calcanhar das corredoras.

Os modelos podem ser adquiridos no e-commerce oficial das marcas: Asics e Mizuno – e nas respectivas lojas físicas. E quem gosta desses modelos e quer economizar, aproveite, as versões anteriores, os preços caíram cerca de 25%. O Wave Creation 21 está por R$ 699,99 e o Gel-Nimbus 22, R$ 599,99.

ASICS GEL-NIMBUS 23

Pisada: Neutra

Altura (Drop): 10mm Masculino e 13mm Feminino

Peso: 310g Masculino e 260g Feminino

Valor: R﹩ 999,90

MIZUNO WAVECREATION 22

Pisada: neutra

Drop: 15 mm

Peso: 385g

Preço sugerido: R$ 999,99