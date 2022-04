Gel-Nimbus, Pegasus e UltraBoost chegam às prateleiras revigorados

Quem tem mais de cinco anos de rodagem com certeza já calçou um desses três modelos tradicionais de corrida de rua: Nike Pegasus, Asics Gel-Nimbus ou adidas UltraBoost. Todos eles acabam de ganhar novas edições bem leves, confortáveis e tecnológicas. Vamos as novidades.

O Gel-Nimbus (R$ 1.099,99) está na 24ª atualização e o principal diferencial é mesmo o conforto. Dá a sensação de seus pés estarem deitados em um sofá, daquele bem macio. Essa sensação é resultado da tecnologia da espuma FF Blast Plus integrada. O cabedal, aquele tecido que cobre o pé, é em jacquard mesh e super respirável. Ou seja, o tênis não esquenta e se entrar água, vai sair facilmente. A lingueta é em knit (como ose fosse tricotada) e se ajusta ao pé. O drop (diferença da altura entre a parte da frente e a parte de trás do tênis) é de 10mm no masculino e de 13mm no feminino. E o peso é de 290g no 41 masculino e 247g, no 37 feminino. Segundo a Asics, este é o Gel-Nimbus mais leve da história. Em 2018 escrevi sobre todas as edições anteriores, quando foi lançado em 1999 a grande revolução foi a introdução do gel nos calçados esportivos de corrida, com janelas mostrando sua localização. Clique aqui para conferir. Para o lançamento, a marca japonesa fez um treinão no Parque Bruno Covas na véspera da Maratona de São Paulo, com a presença dos maratonistas Solonei da Silva, Adriana Aparecida da Silva, e os velocistas campeões olímpicos Vicente Lenilson e Claudinei Quirino da Silva, que fizeram uma prática de como passar o bastão no revezamento. Vicente contou que era motoboy e jogava bola nos fins de semana, quando viu um cara correndo ao redor do campo de futebol. Adorou e começou a correr também. Já Claudinei queria ser bonito como os velocistas que via na tevê. Ele brinca que conseguiu ser só rápido.

O Nike Air Zoom Pegasus é mais velho ainda, está na 38ª. E desde 2018 tem ainda outra versão, a Turbo, que tem a mesma espuma ZoomX do Vaporfly, só que sem a placa de carbono. E agora ganha a versão Nature, que já foi lançada do Air Zoom AlphaFly Next, feito a partir de materiais reciclados. O Nike Pegasus Turbo Next Nature traz uma entressola de espuma ZoomX feita com, no mínimo, 55% de resíduos reciclados: uma tecnologia mais leve, mais macia e mais responsiva do que qualquer espuma da Nike, projetada para ajudar a maximizar a velocidade, proporcionando maior retorno de energia para os corredores. Já a parte superior do tênis conta com 100% de fios Flyknit reciclados, garantindo um ajuste mais seguro, ventilado e leve. O processo de tingimento dos fios Flyknit economiza 70 litros de água para cada quilo de fio produzido, criando um fio que é 70% feito de poliéster reciclado e 30% de fio em excesso. O masculino tem drop de 10mm e pesa 272g (tamanho 42), e o feminino tem o mesmo drop e pesa 220g (tamanho 37). A venda dele no Brasil começa no segundo semestre. Já o tradicional Nike Air Pegasus 38 está a partir de R$ 610, dependendo da cor. Como está para sair o 39, lançam tradicionalmente em maio, é uma boa hora para comprar o 38 com desconto. E olha que este modelo até o Sergio Rocha, do Corrida no Ar, gostou.

Já o adidas UltraBoost 22 (R$ 1.199,99) chega para agradar nós mulheres. Com um design de alto conforto e tecnologia, a nova silhueta proporciona um desempenho de amortecimento e 4% mais retorno de energia em comparação ao modelo anterior, garantindo uma experiência de corrida inteiramente adaptável. O novo cabedal e sistema antitorção LEP, uma evolução do Torsion System, unem-se à icônica entressola Boost trazendo retorno de energia superior, 4% a mais comparado ao Ultraboost 21 feminino. Também fornece sustentação adicional à região do arco plantar em relação ao Ultraboost 21, resultando em uma passada mais ágil e uma corrida mais responsiva; Ajuste aprimorado em 360° que segue a anatomia do pé feminino – o ajuste é baseado em uma nova forma criada a partir de insights anatômicos de mulheres. Ela reflete uma base mais estreita, região do arco plantar mais baixa e mantém a exclusiva curva em S do calcanhar. Desenvolvida para trabalhar em harmonia com o contraforte e permitir uma movimentação do tendão de Aquiles mais livre; PRIMEKNIT+ – as zonas refinadas e consolidadas do Primeknit+ são feitas de fios contendo 50% de Parley Ocean Plastic, proporcionando um ajuste adaptável; solado de borracha natural CONTINENTAL™; pesa: 283g; e tem drop: 10mm (calcanhar 22mm / ponta do pé 12mm). A adidas promete lançar uma edição especial deste modelo para a Maratona do Rio, que será em junho.