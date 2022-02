Geração Z gosta de praticar caminhada, indica pesquisa

Você tem visto mais gente praticando caminhada por aí? Tenho percebido isso nas ruas do meu bairro, e além dos grupos formados por mulheres 40+ vejo jovens, principalmente casais. E recente pesquisa divulgada pela Polar, líder mundial em wearables esportivos e tecnologia de frequência cardíaca, indica exatamente isso. A atividade cresceu em todas as faixas etárias, e o maior aumento foi entre os jovens. Desde 2019, a atividade teve um aumento de 25% ano a ano, com usuários da Polar com idades entre 16 e 29 anos fazendo caminhada mais de três vezes por semana. A amostra reuniu dados de mais de 1 milhão de usuários de 12 países.

No Brasil houve um aumento de 2% das caminhadas entre 2019 e 2020, que prosseguiu 2021. Em média, em todas as faixas etárias, as caminhadas duram mais de uma hora, com os usuários da Polar queimando cerca de 360 calorias por sessão. Com o aumento das caminhadas a média diária de passos dos usuários da Polar é surpreendente. Os dados mostram quase 10 mil passos por dia durante os meses de verão em 2021, o que representa cerca de 500 passos a mais por dia em média em comparação com 2020.

“Caminhar é uma das maneiras mais simples e eficazes de nos mantermos saudáveis no dia a dia. Esse exercício versátil permite desvios de intensidade, tornando-o extremamente acessível. Além disso, como os lockdowns continuam afetando a saúde mental dos jovens, a caminhada pode ajudar a melhorar o humor, reduzir a depressão, tensão e estresse e até proporcionar noites de sono melhores”, afirma a Dra. Raija Laukkanen do Polar Research.

A pesquisa mostra que a popularidade dos treinos de caminhada começou em 2020, durante a primeira onda da pandemia. E à medida que o mundo foi se adaptando, já que a Covid-19 não tem hora para zarpar de vez, a caminhada continua crescendo entre os mais jovens. Embora o pensamento tradicional leve a supor que os mais jovens prefiram exercícios mais vigorosos de alto impacto, esses dados mostram o contrário, sugerem uma mudança de hábitos da Geração Z. Talvez seja uma geração mais sábia, já que a maioria das pesquisas indicam que as caminhadas (com passos largos e rápida) trazem vários benefícios para a saúde.

Os resultados da pesquisa da Polar foram gerados com base em dados dos treinos dos usuários, sem identificadores pessoais, do ecossistema Polar Flow em vários dispositivos Polar e mais de 12 países. Todos os usuários são maiores de 16 anos e se exercitam no mínimo uma vez por semana. A pesquisa verificou os dados de mais de 1 milhão de usuários entre janeiro de 2019 a dezembro de 2021. E as informações foram tratadas em massa para produzir os resultados de nível agregado apresentados.

Dicas da Dra. Raija Laukkanen para caminhadas: