Giovani dos Santos é um dos destaques da 1ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos

Alguns dos principais nomes do país em corridas de rua, como Giovani dos Santos, e do exterior têm encontro marcado este domingo, dia 17 de julho, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. Eles vão competir na 1ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos, por ruas e avenidas da segunda maior cidade paulista, evento que vai reunir no total 3 mil pessoas. A largada e a chegada acontecerão na Avenida Paulo Faccini, s/nº, ao lado do Parque Bosque Maia. A programação oficial do evento ainda prevê disputas em outras duas distâncias: 5 e 10 quilômetros. Para quem estiver em casa também ainda haverá a transmissão, ao vivo, pela TV Guarulhos (Canal 3 da Net e Canal 508 da VivoTV) e pelo canal do Youtube da Yescom.

“Para mim é muito gratificante poder representar o Brasil nesta prova. Venho de uma temporada muito boa de dez provas e dez pódios, e espero fazer um grande resultado no domingo”, afirma Giovani dos Santos, seis vezes campeão da Volta Internacional da Pampulha, bicampeão da Meia Maratona Internacional de São Paulo. Da elite brasileira estão confirmados também: Geílson dos Santos, campeão da Maratona de Porto Alegre 2022, e Damião de Souza terceiro colocado na Maratona Internacional de São Paulo em 2019.

No feminino, representarão o país feras como Jéssica Soares, campeã da Maratona de Porto Alegre 2022 nos 21 km, Andréia Hessel, campeã da Maratona de São Paulo em 2018 e oitava colocada na Corrida de São Silvestre 2016, Viviane Amorim, quarta na Maratona de São Paulo em 2022, e Adriana da Silva, vencedora da Maratona de Buenos Aires. Do exterior estão confirmados e prontos para estragar a festa nacional o tanzaniano Saidi Juma Makula, terceiro colocado na Daegu Marathon, na Coréia do Sul, em 2016, e a queniana Janet Masai, vice-campeã da Maratona de Porto Alegre 2022 e terceira colocada na Volta Internacional da Pampulha 2018.

“Esta maratona é muito importante para Guarulhos, é um evento internacional, que traz desenvolvimento para a cidade. Um modelo de evento que vamos repetir”, conta o secretário de Esporte e Lazer de Guarulhos, Ronaldo Fratello. “A Yescom está buscando desentralizar as provas, e Guarulhos é uma das melhores do País, que dispõe de toda infraestrutura para grandes provas”, afirma Thadeus Kassabian, diretor da empresa.

A programação completa da 1ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos no dia 17 começará a partir das 6h55, com a Categoria Cadeirantes. A Elite, masculino e feminino, largarão a partir das 7 h. Para as categorias, as saídas serão em ondas e estão assim programadas: 1º onda – a partir das 7h05, Atletas com Deficiência e Pelotão Geral Setor Amarelo; 2ª onda – a partir das 7h07, Pelotão Geral Setor Azul; 3ª onda – a partir das 7h09, Pelotão Geral Setor Vermelho; 4ª onda – a partir das 7h11, Pelotão Geral Setor Marrom e Pelotão Geral 10k; e 5ª onda – a partir das 7h13, Pelotão Geral 5k. Vale ressaltar que os horários poderão variar entre 5 e 10 minutos a mais ou a menos.

A entrega do kit de participação e do chip cortesia será realizada no dia 15 de julho, das 10h30min às 20h30min, e no dia 16, das 10h30min às 17h30min, no 3º Piso do Parque Shopping Maia – Av. Bartolomeu de Carlos, 230 – Jardim Flor da Montanha – Guarulhos. Não serão entregues kits no dia do evento nem após o mesmo.

A 1ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos 2022 é uma realização e organização da Yescom, com incentivo da Prefeitura de Guarulhos. O patrocínio de Assaí, NewOn, Montevérgine e Drogaria São Paulo, com patrocínio especial de 3 Corações. O apoio especial é de Smartfit, Dois Cunhados, Itambé, Shopping Maia e Bendita Cânfora. A supervisão é da Federação Paulista de Atletismo.