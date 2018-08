Gisele Aparecida vence Nike Zoom Speed Series

Ela é atleta de pista, corre 800m, e agora vai fazer sua primeira meia maratona em Fernando de Noronha, prêmio desta competição da marca americana para descobrir a paulista mais rápida. #ZoomSpeedSeries #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

“Sou atleta de 800 metros e essa vai ser minha primeira Meia Maratona. Saio do Zoom Speed Series tranquila, com a certeza de que dei o meu melhor, e muito motivada para vencer meu próximo desafio em Fernando de Noronha”, conta Gisele Aparecida, primeira colocada da grande final.

Além de Gisela vão correr neste paraíso brasileiro a segunda e terceira colocadas: Antonia Barros e Jaciane Barroso. A final rolou sábado, dia 18 de agosto. Foram cinco seletivas, sendo quatro em eventos físicos e uma por meio do NRC App(Nike+Run Club App). O projeto selecionou 65 corredoras que se encontraram no Centro de Treinamento Paralímpico para a final, que foi dividida em duas partes: uma classificatória de 800 metros, para selecionar as oito mulheres que disputariam a grande final. Depois disputa de 1.600m.

“Começamos o Desafio Zoom Speed Series em julho e, de lá para cá, centenas de mulheres passaram pelas seletivas. Foi incrível ver de perto o espírito competitivo destas corredoras, a paixão pelo esporte e a torcida pra todas aquelas que estavam ali para dar o seu melhor. É nossa missão trazer inspiração e inovação para todos os atletas. E para nós, se você tem um corpo, você é um atleta. Que venha o próximo”, destaca Renata Romanholi, gerente de marca para corrida da Nike do Brasil.

Como prêmio da competição, as vencedoras embarcam– com preparação, material esportivo e viagem custeados pela Nike – para a Meia Maratona de Fernando de Noronha, considerada uma das provas de corrida mais bonitas do mundo, que será realizada no dia 24 de novembro. Parabéns a todas as participantes!!!