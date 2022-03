Glenda Kozlowski e Felipe Fraga estarão na Wings for Life World Run

Uma das corridas mais legais do calendário, a Wings for Life World Run não tem linha de chegada tradicional e reverte todo valor das inscrições para pesquisas em prol da cura da lesão na medula espinhal. A corrida só termina quando o corredor é ultrapassado pelo Catcher Car. E este ano vai acontecer simultaneamente em mais de 100 países, com etapas reais e virtuais, com largada simultânea em 8 de maio, Dia das Mães. Aqui no Brasil será virtual, de modo tecnológico, a corrida funcionará por meio de aplicativo, com os comandos da jornalista Glenda Kozlowski e do piloto Felipe Fraga (Stock Car) e os interessados em participar podem se inscrever pelo site oficial ou pelo aplicativo.

Em sua 9° edição, o evento no Brasil apresenta novidades. Pela primeira vez, os corredores contarão com o incentivo e instruções da corrida na voz icônica da jornalista esportiva Glenda Kozlowski. E o Catcher Car virtual (a linha de chegada móvel que inicia a sua ‘perseguição’ 30 minutos após do início da prova), que já foi pilotado por nomes como Pedro Scooby e Cacá Bueno em anos anteriores, será comandado pelo piloto Felipe Fraga, o mais jovem campeão da Stock Car Brasil.

“Sou uma corredora e sei o quanto é difícil quando você de fato está exausto. Se entra uma voz amiga, uma voz conhecida que traga mais oxigênio, mais incentivo, que te empurre e te dê parabéns, isso acaba contagiando e você vai ficando mais animado. É isso que faz com que você esqueça a fadiga e o cansaço e ganhe força para corpo e mente”, comenta Glenda. “Me senti muito especial e orgulhoso de estar participando dessa forma. A gravação foi super bacana, descontraída, até música do NX0 eu cantei (risos). Participei da corrida em 2015, corri 10km. Esse ano estou inscrito e vou correr ouvindo minha própria voz, vamos ver como vai ser”, conta Fraga, que estreia este ano na temporada de 2022 do DTM à frente da equipe Red Bull AlphaTauri AF Corse. Os dois não cobraram cachê.

Com o lema “correr por aqueles que ainda não podem”, já participaram da prova diversos campeões olímpicos e famosos como Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Este ano, Neymar Jr. se junta à ação como um dos embaixadores da corrida. Do outro lado do planeta, em 2019, a Suíça testemunhou um marco na história da prova e a emoção tomou conta da edição: o participante David Mzee – um dos pacientes financiados pela Fundação Wings for Life – organização sem fins lucrativos que busca a cura para a lesão na medula espinhal – conseguiu cruzar largar após anos paralisado. À época, ele caminhou por 390 metros em 30 minutos, sob aplausos do público, na cidade de Zug.

“A minha expectativa é que possamos ajudar nos unindo, cada um doando o que tem pra doar. No meu caso, com minha voz. No caso do Neymar, sua imensa influência, assim como todos os outros grandes nomes do esporte. Se conseguirmos fazer com que mais e mais pessoas vistam essa camisa e corram, poderemos juntar a maior quantia possível em prol da cura da lesão da medula espinhal”, completa Glenda.

SERVIÇO – Wings For Life World Run

Data do evento: 8 de maio de 2022

Horário: 8h (horário de Brasília)

Valor da inscrição: R$49,00

Inscrição: https://www.wingsforlifeworldrun.com/pt-br/locations/app

Aplicativo Wings For Life para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redbull.wingsforlifeworldrun

Aplicativo Wings For Life para iOS:

https://apps.apple.com/at/app/wings-for-life-world-run/id956816207?ign-itscg=30200&ign-itsct=apps_box_badge