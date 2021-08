Global Energy Race 2021 vai doar 20 fatias de pão por inscrito

Pensando em qual corrida virtual se inscrever? Que tal a Global Energy Race? Ela é gratuita, você poderá correr em qualquer lugar do planeta entre 4 e 10 de outubro e ainda colabora com a doação de pão para os mais vulneráveis. Esta corrida é patrocinada pelo Grupo Bimbo, que doará 20 fatias de pão aos bancos de alimentos para cada participante inscrito. Por conta da pandemia da Covid-19 esta prova será realizada apenas no modelo virtual pelo segundo ano consecutivo.

Esta é a sexta edição da Global Energy Race, e o patrocinador quer bater o recorde de inscritos e assim conseguir ultrapassar as mais de 6 milhões de fatias de pão doadas na sua edição 2020. Ano passado contaram com mais de 300 mil participantes de 127 países. A meta aqui no Brasil é chegar a 50 mil corredores, o que representará a doação de mais de 2 milhões de fatias de pão para bancos de alimentos do Programa Mesa Sesc Brasil.

“Em 2020, com a Global Energy Race batemos o recorde de participação, conquistando a maior doação de pães da história e, neste ano, temos uma nova oportunidade para ajudar quem mais precisa. Convidamos todos a se juntarem a este movimento e assim fazermos história juntos novamente: vocês correm, nós doamos e juntos alimentamos um mundo melhor”, comenta Alberto Levy, diretor de Marketing Global do Grupo Bimbo.

Tudo bem, talvez você esteja mais caminhando ou pedalando ultimamente. Não tem problema, as distâncias iniciam em 1k, e vale até revezamento! As outras distâncias são 3k, 5k e 10k. Pode correr na esteira, no trampolim, corrida estacionária, caminhada e corrida. Para participar é simples, pode ser pelo site: https://www.globalenergyrace.com ou via app com o nome da corrida, pode baixar no mesmo site. Bora se inscrever logo que ainda estamos em 2.979 inscritos no Brasil e ajudar a bater essa meta do Grupo Bimbo, que é a maior empresa de panificação do mundo.

No ato da inscrição, cada participante receberá seu número de corredor por e-mail e, nos meses seguintes, terá acesso a um filtro que simulará uma camiseta e uma medalha virtual nas redes sociais da corrida (Facebook: @GlobalEnergyGlobal; Instagram: @globalenergyrace; e Twitter: @Globalenergyrun), com os quais poderá interagir em suas redes sociais. E, para quem quiser ter seu kit físico que inclui camisa, medalha e número de corredor, terá a possibilidade de adquiri-lo diretamente no aplicativo pelo valor de R$ 89,80.

Confira o vídeo oficial da corrida abaixo