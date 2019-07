Golden Run confirmada para 11 de agosto em São Paulo

A 3ª edição da meia maratona da Asics será realizada na região do Jockey Club de São Paulo, na zona sul da capital paulista, a partir das 6h50. Inscrição a partir de R$150 e é uma boa prova para quem é veloz. #corridaderua #meiamaratona #GoldenRun #BlogCorridaParaTodos

Considerada como uma das meias maratonas mais rápidas do país, a prova, que é organizada em parceria com a Noblu Sports, contará com atletas de elite e aficionados por corrida. Os participantes correm por pontos da zona oeste da cidade como o Velódromo da USP, Raia Olímpica, Ponte da Cidade Universitária, Praça Panamericana, Av. Prof. Fonseca Rodrigues, Parque Villa Lobos e encerra dentro do Jockey Club.

A ASICS premiará com troféu e premiação em dinheiro para os cinco primeiros atletas de elite que cruzarem a linha de chegada nas categorias masculina e feminina. Já os 100 primeiros atletas inscritos tanto nas categorias masculina e feminina, que cruzarem a linha de chegada, receberão uma medalha especial Top 100. Todos os atletas que também cruzarem a linha final recebem uma medalha de participação.

Durante os dois dias que antecedem a corrida, a Expo ASICS Golden Run contará com uma programação especial para os corredores: uma loja da ASICS será montada e disponibilizará todos os produtos com 20% de desconto. A Expo têm, em sua programação, massagem esportiva e palestras. Já durante a prova, em um dos circuitos mais rápidos da cidade, haverá dois pontos de gel nos km 12 e 18, hidratação a cada 3km, quatro pontos de AID Station (água, isotônico, UTI e WC) e Recovery Point no km 15.

Todos os corredores que obtiverem o índice nesta etapa de São Paulo ou em etapas passadas da ASICS Golden Run 2019, poderão se inscrever para a prova ASICS Golden Run Sprint, que será realizada no dia 3 de novembro em São Paulo. O objetivo desta prova inédita de 10km é reunir os corredores mais rápidos da América do Sul em um percurso único e rápido na capital paulista.

Serviço:

ASICS Golden Run São Paulo

Quando: 11 de agosto de 2019

Horário: a partir das 6h50 da manhã

Onde: Inicio em frente ao Jockey Club de São Paulo

Valor: R$150,00 + taxa de serviço