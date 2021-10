Governo de SP lança a Corrida da Esperança

O Governo Paulista anunciou nesta segunda-feira, 4 de outubro, o projeto da Corrida da Esperança, que se concretizado será o marco do retorno dos grandes eventos esportivos com o carimbo estadual. A princípio será uma prova de 5km e 10km, no manhã de 28 de novembro, nas imediações do Parque do Ibirapuera, com shows de encerramento com Carlinhos Brown e Daniela Mercury, o que deve atrair milhares de pessoas. Agora vai começar a captação para viabilizar o projeto e já há vários interessados. A organização será da Iguana Sports.

“Será a primeira oportunidade para assistir um show ao ar livre em quase dois anos e ainda fazer uma atividade física”, destacou o governador João Doria, que avisou que vai se inscrever na 10km. Paulo Carelli, CEO da Iguana Sports, apresentou o projeto para os potenciais patrocinadores, entre eles Santander, Kidy, Sabesp, Cosan, Avon, adidas, Unimed e Mcdonalds, que sinalizaram interesse . “A Corrida da Esperança será realizada para celebrar o retorno dos milhares de corredores às ruas de São Paulo”, destacou Carelli. São três tipos de cotas: Master (R$ 990 mil – uma), a Ouro (R$ 660 mil – duas ) e Prata (R$ 330 mil- quatro). Segundo o secretário estadual de Esportes, Aildo Ferreira, a Record TV já concretizou o apoio como parceria de mídia.

A largada será às 7h, em frente ao Obelisco. “A ideia é reunir 15 mil inscritos e o valor da inscrição, que custará R$ 35, será doado integralmente para a Defesa Civil para realização de atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, como foi na Corrida da Mulher, realizada em março de 2020. E isso só será possível por causa da vacinação e da queda dos índices de contágio e mortes da Covid-19”, explicou Carelli. O governador João Dória acrescentou que por conta dos shows o público deve mais que dobrar, chegando a 50 mil nos arredores da arena.

PERCURSO – Os corredores vão largar no Obelisco, seguem pela Avenida Rubem Berta até quase o aeroporto e retornam em direção da República do Líbano, próximo a avenida Juscelino Kubitscheck retornam para cruzar a linha de chegada na Assembleia Legislativa. O kit feminino contém camiseta e viseira na cor branca; e o masculino será verde, com camiseta e boné. As medalhas serão douradas. A abertura das inscrições devem ser divulgadas assim que os patrocinadores forem oficializados. As cores verde e branca são uma homenagem ao Instituto Butantan.

Os shows serão logo após a corrida na arena que será montada na praça do Obelisco, onde também serão realizadas experiências de saúde e bem-estar, promovidas pelas secretarias de governo e patrocinadores. A referência desse evento foi a Corrida da Mulher, também organizada pela Iguana. A expectativa é que em novembro a população do estado já esteja 80% imunizada, mas provavelmente os participantes ainda tenham que usar máscaras, protocolo que será definido pelo comitê de cientistas e médicos.

Programação – Corrida da Esperança

28 de novembro, domingo

6h – abertura da Arena

7h – largada do 5km

7h30 – Largada do 10km

9h – premiação

das 8h às 12h – ativações dos patrocinadores

das 10h30 às 12h30 – shows

13h – encerramento