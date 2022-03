GP Extreme São Carlos terá lançamento de tênis para triatlo

O ano de 2022 promete ser agitado no universo running brasileiro. A FILA larga na frente e vai apresentar no GP Extreme de São Carlos, que acontece nos dias 5 e 6 de março, o Racer T2 (R$599,99). O modelo é o primeiro da marca específico para triatlo, modalidade que engloba natação, ciclismo e corrida de rua. A marca é patrocinadora master dessa competição no interior paulista, uma das mais importantes do calendário brasileiro de triatlo, que soma pontos ao ranking PTO para as etapas mundiais do esporte. O novo modelo é muito leve e prático, e tem como objetivo facilitar a T2, transição do ciclismo para a corrida, quando o atleta tem que ser ágil para tirar a sapatilha de ciclismo e calçar o tênis de corrida. A pré-venda começa na competição e o Racer T2 deve chegar às lojas dia 16 de março.

“Nosso propósito enquanto marca esportiva é sempre trazer inovações que contribuam para a performance dos atletas, sejam eles amadores ou profissionais, e o T2 é a materialização desse objetivo. Através dele conseguimos unir tecnologia de ponta e praticidade para os esportistas. E, fazer essa estreia em uma prova como o GP Extreme de São Carlos é um privilégio, estamos muito felizes com o resultado. O momento é muito oportuno para nos reunirmos novamente com os atletas e gerarmos experiência. Acreditamos na importância e relevância do esporte e nessa prova, que vem crescendo e conquistando um reconhecimento gigantesco. Traremos atletas e nossos embaixadores, além de atletas do projeto social Talentos do Capão, que promove a inclusão de jovens no esporte e agora conta com o total apoio da marca“, conta Adriana Magalhães David, gerente de branding e marketing da FILA Brasil.

A prova é um dos trajetos mais técnicos e desafiadores do Brasil e recebe atleta profissionais e amadores. E há três opções de provas. O GP propriamente dito será sábado com 1.000m de natação, 100km de bike e 10km de corrida. O Sprint será no domingo, com 750m de natação, 20km de bike e 5km de corrida. E no sábado de manhã vai acontecer uma corrida de rua, com trajetos de 5km e 10km. A patrocinadora vai levar os integrantes do Talentos do Capão, para competirem na modalidade Sprint.

O evento ainda contará com a presença do embaixador da marca Thiago Vinhal e dos atletas Lah Fabrini e Frank Silvestrini, que estrelam a campanha do lançamento e dividirão a experiência com o calçado durante o trajeto da prova. Na tenda da marca, haverá pares da novidade para experimentação para quem quiser e serviço de recovery, by Care Club. Ainda há vagas nas competições. Inscrições neste link GP Extreme São Carlos: gpextreme.com.br