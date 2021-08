Graacc celebra 30 anos e promove desafio virtual beneficente

Uma das corridas de rua beneficentes mais bacanas do calendário paulistano, a em prol do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc) tradicionalmente é realizada no Dia das Mães, em maio, com a participação milhares de pessoas. No entanto, com a pandemia do coronavírus decidiram cancelar a prova de 2020, que seria a 20ª, e promoveram um desafio virtual, o mesmo acontece este ano. Os recursos obtidos com as inscrições são fundamentais para a manutenção da instituição, que oferece um atendimento de primeiro mundo a cerca de 4 mil crianças e adolescentes por ano. Você pode participar até 30 de novembro, e as inscrições custam entre R$ 79,90 e R$ 390,90, o valor depende do kit escolhido.

No ano passado, 1.800 pessoas se sensibilizaram com a causa e resolveram participar. Este ano, por enquanto, 387 pessoas já efetuaram a inscrição no Desafio Comexport GRAACC 30 anos. Vale correr, caminhar, pedalar ou nadar. Bora bater o número de inscritos do ano passado e assim ajudar financeiramente o Graacc e divulgar esta causa tão nobre. Bandeira de atletas visionários, como o ultramaratonista Carlos Dias.

Um dos corredores amadores já inscritos é o designer gráfico Ivan La Selva Paneque, 43 anos. O pai dele, era voluntário do Graacc, atuava como mágico para entreter os pacientes, e avisou que teria a corrida beneficente. Hoje, ele é voluntário de outra instituição, a AACD. Ivan conta que começou a correr em setembro de 2016 e em maio de 2017 estreou nos 10k em grande estilo, na Corrida do Graacc. Antes ele alugava uma quadra para jogar bola no fim de semana com os amigos, mas o pessoal começou a falhar e o grupo se desfez. Foi aí que ele resolveu partir para um esporte que pudesse praticar sozinho, e como ele sempre correu bem como meio campista, apostou na corrida.

Desde então, Ivan participa de todas as corridas do Graacc, só faltou em 2019, quando sua mãe teve que fazer uma cirurgia. E vai completar desafio virtual deste ano no mês que vem. “Você corre e faz um bem para quem precisa, é uma prova que une o útil ao agradável, você participa em prol de um bem maior”, argumenta.

O Graacc nasceu em 1991, foi fundado pelo engenheiro Jacinto Guidolin, a voluntária Lea Della Casa Mingione e o pediatra Dr. Antonio Sérgio Petrilli. O hospital ficou pronto em 1998 e hoje a taxa de cura dos pacientes está na casa dos 70%. Os atendimentos são oferecidos para crianças e adolescentes de todas as camadas sociais, via SUS, convênio ou particular.

Tammy Allersdorfer, superintendente de Desenvolvimento Institucional do Hospital do Graacc, explica que no ano passado seria realizada a 20ª Corrida do Graacc, mas que optaram por adiar e só será realizada com total segurança sanitária, provavelmente no ano que vem. “Com a corrida promovemos o exercício solidário e divulgamos a causa do câncer infantil, que se diagnosticado cedo tem grande chance de recuperação”, afirma.

Ela prossegue dizendo que são 4 mil crianças e adolescentes atendidos por ano, e 3 mil consultas por mês. E o Desafio Virtual foi a maneira que encontraram para substituir o evento, motivando a prática esportiva que favorece a saúde. Para participar é simples, confira as opções abaixo.

Modalidades:

Caminhada: 500m; 1km; 2km e 3km

Corrida: 5km; 10km; 21km e 42km

Natação: 150m; 300m; 500m; 600m; 1.000m e 1.200m

Ciclismo: 30km; 50km; 70km e 100km

Kits*

Kit 1: medalha e número de peito (R$ 79,90);

Kit 2: medalha, camiseta e número (R$ 129,90);

Kit 3: medalha, camiseta, viseira e número (R$ 209,90);

Kit 4: medalha, camiseta, número, viseira, caneca, almofada, lixocar, luva de cozinha, toalha, toalha com garrafa e porta copos (R$ 390,90)

*Quem quer contribuir com o GRAACC, mas não quer participar do evento, disponibilizamos os produtos, para venda separada, no e-commerce.

Serviço

Evento: Desafio Comexport GRAACC 30 anos

Data: até 30 de novembro de 2021

Inscrições: www.upmedal.com/graacc