Grit X Pro: relógio inteligente com orientação de navegação passo a passo

A Polar, líder mundial em esportes wearables e tecnologia de frequência cardíaca, lança nesta quarta-feira, 6 de outubro, globalmente as mais novas versões das famílias Grit X e Vantage. O Blog Corrida Para Todos foi um dos veículos brasileiros que participaram da coletiva internacional online. As novidades são: o novo Polar Grit X Pro (R$ 4.599), Polar Grit X Pro Titan (R$ 5.399) e edições especiais do Polar Vantage V2 (R$ 5.099 ), que passam a oferecer novos recursos e ferramentas e também um modelo totalmente vermelho. Além disso a marca finlandesa anunciou parceria com o World Heart Federation, para ajudar a estimular as pessoas a praticarem atividades físicas ao ar livre. A pré-venda dos novos Grit X Pro já começou no e-commerce oficial, e do V2 será em novembro.

O evento foi apresentado pelo escritor canadense André Chaker, uma celebridade na Finlândia, autor de “O Milagre Finlandês – Um País das Maravilhas”. Ele mora em Helsinki desde os anos 1990. Chaker explicou que a Polar realizou uma pesquisa com os dados de 10 mil usuários, entre janeiro de 2019 e julho de 2021 e o resultado foi surpreendente. Em 2021, 20% dos usuários exploraram novos espaços durante o exercício e registraram vários benefícios em comparação com aqueles que tinham maior probabilidade de seguir rotas usuais. Entre os “desbravadores” a qualidade do sono foi avaliada 13% mais alta; talvez motivados pelas novas paisagens eles deram, 16% mais passos diariamente, e tiveram frequência cardíaca ligeiramente mais baixa nas corridas. E o número de pessoas explorando novos espaços diminuiu em 2021 em comparação com 2019, pois mais pessoas preferiram se exercitam no mesmo local.

A ideia com esses lançamentos é proporcionar equipamento para favorecer a busca para novas rotas na natureza, com total segurança, para motivar mais pessoas a terem esses benefícios identificados na pesquisa. São modelos com visores e caixas mais resistentes, mais leves e repletos de ferramentas inteligentes. Segundo Justin Chacona, Chief Marketing Officer da Polar, o vidro feito a partir da safira (veja foto abaixo) é o melhor material transparente do mundo. A safira é uma pedra preciosa, uma forma monocristalina do coríndon (óxido de alumínio), e pode ser feita em laboratório.

O relógio tem até uma funcionalidade que te ajuda a não se perder no caminho. Vira e mexe há relatos de pessoas que se perdem nas trilhas e não conseguem voltar, esse relógio te indica como voltar. Daniela Schäfer Olstad, pesquisadora sênior da Polar, acrescentou que os modelos podem ser usados para nadar, mergulhar, surfar ou velejar, que são resistentes a água, não apenas a da chuva.

Justin acrescentou que o Polar Grit X Pro foi projetado para uso pesado e testado de acordo com os padrões militares (MIL-STD-810G), e que há também a possibilidade de verificar em tempo real a altimetria. E para os mais estabanados há a edição com caixa em titânio, que é 12% mais leve que o outro. Também participou da coletiva Michelle Karvinen, atleta da seleção finlandesa de hockey no gelo.

Além de tudo isso, o sport watch é resistente à água até 100 metros de profundidade e foi construído para suportar temperaturas de –20ºC até 50ºC. Ou seja, você pode correr no Ártico ou no verão em Cuiabá sem panes tecnológicas. Outro detalhe muito importante, a bateria dura até 40 horas de treinamento com rastreamento GPS e FC em total funcionamento, e 100 horas na opção de economia de energia. No dia a dia urbano, até 7 dias no modo de relógio com monitoramento de frequência cardíaca (tecnologia de fusão de sensores Polar Precision Prime ™). E sua localização exata é detectada com GPS integrado e GPS assistido para tempos de correção rápidos.

As novas funcionalidades de rota e elevação, orientação de navegação passo a passo em tempo real são fornecidas pela Komoot, e o usuário vai ver cada subida e descida da jornada através do Hill Splitter ™ e novo recurso Track Back, que cria uma rota para você retornar ao ponto de partida. Mais novos mostradores com funções como luz do dia (horários do nascer e pôr do sol, e crepúsculo), altímetro barométrico, coordenadas de localização, e bússola, assistente de abastecimento inteligente FuelWise (para hidratação), cálculo automático de cargas cardiovasculares e musculares; recursos Sleep Plus Stages ™ e Nightly Recharge ™ (monitor de duração e a qualidade do sono), medidor de potência de corrida; testes de performance de corrida e de ciclismo, teste de recuperação de perna, teste ortostático para verificar as condições corporais, cálculo do desempenho, monitor de progresso, controles musicais, boletins meteorológicos e notificações push, tudo isso no relógio. Ah, ele marca as horas também.

Com relação a nova versão do V2, o modelo tem as mesmas funcionalidades do Grit, e ganhou duas novas pulseiras e a Red Edition, com caixa e pulseira vermelhas. Justin também falou do Polar Unite, que monitora todas as atividades full time e ainda oferece um personal de ginástica, mais funcionalidades específicas para ginástica. E ganhou duas novas cores: vermelho e verde.

Michelle comentou que está na hora de todos nós sairmos da zona de conforto e que descobrir novos locais é muito bom. “Chegou a hora de voltarmos a sermos pessoas normais e praticar atividades físicas como fazíamos antes da pandemia”, disse a atleta. “É hora de abrir a cabeça e o verão será muito importante para que mais pessoas se sintam à vontade para praticar esportes ao ar livre”, completou.

Justin reforçou que todos os lançamentos da marca são desenvolvidos com base científica e que a World Heart Federation também contribuiu nos lançamentos. Borjana Pervan, chefe da Comunicação d0 World Heart Federation, ressaltou a importância da atividade física na conquista da saúde, e esperam atingir mais pessoas com essa parceria. “Meia hora de exercício cinco vezes por semana já é suficiente para se ter saúde. E a Polar vai nos ajudar a divulgar essa mensagem no mundo todo”, observou.

Apenas o aplicativo Polar Flow ainda não teve atualizações, um desejo antigo dos usuários, me incluo na lista. Justin explicou que essa atualização está nos planos da empresa e deve ser efetivada na virada do ano. E os novos recursos para o V2 poderão ser atualizados no app a partir de 20 de outubro.