Grupo de corrida de rua se reúne na Paulista

Terça à noite é o encontro semanal do “Vem Pro Corre”. É de graça. Basta chegar às 20h30 na Praça do Ciclista, na altura do Metrô Consolação, e se juntar a este novo grupo de corrida. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Presenciei o “corre” por acaso. Na volta da exposição FILE 2018 no prédio da Fiesp, cruzei com esse grupo peculiar, na maioria gente que está começando a correr e faltava aquele empurrãozinho. Cada um vai no seu ritmo, a intenção é motivar a atividade física, em grupo sempre é mais bacana se exercitar. E há educadores físicos acompanhando e até trilha sonora.

O grupo já nasce com patrocínio da marca americana Under Armour e da O2. O objetivo é incentivar a modalidade de forma livre, sem preocupações com tempo e pace, além de reunir os mais diversos e variados tipos de corredores. O único pré-requisito é estar com vontade de se exercitar.

O estudante de arquitetura Caio França, de 23 anos, aprovou o “corre”: “É uma iniciativa muito legal, que incentiva as pessoas que gostam de correr. O fato de cada um poder participar com o seu próprio jeito e ritmo faz toda a diferença, porque não precisamos nos preocupar com tempo. É só completar o percurso, cada um dentro de suas limitações e possibilidades. Além da corrida trazer muitos benefícios à saúde, o Vem pro Corre permite que todos tenha acesso ao projeto, tanto quem nunca correu, quanto quem já pratica o esporte. Dá para se programar para correr toda terça-feira.” O desafio é correr 5 km, nem que seja mais andando do que correndo. Boa sorte a este novo grupo e que ele se transforme numa tradição.

O grupo divulga a agenda na fanpage do facebook e no perfil do Instagram: @vemprocorreo2.