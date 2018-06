Gypsy Boots, o primeiro ícone fitness da história

Fazer exercícios, alimentação saudável, alimentos funcionais eram o mantra desse americano que morreu aos 89 anos, em 2004. #vidasaudável #blogcorridaparatodos

Hoje em dia tem até programa de culinária vegana e saudável, como o de Bela Gil, para quem quer aprender a cozinhar e ganhar saúde, e até opções mais saudáveis nas prateleiras do mercado. Mas essa moda não tem anda de novo, nasceu lá nos anos 50 com o ator Robert Bootzin, mas conhecido por Gypsy Boots. Descobri por acaso, lendo a autobiografia do rock star Steven Tyler (vocalista do Aerosmith). A mãe de Tyler adorava esses caras mais alternativos, que começaram a surgir naquela época.

Boots ficou famoso em 1955, quando atuou em um programa de TV chamado “You Bet Your Life” de Groucho Marx, Ele aproveitou a oportunidade para divulgar seu estilo de vida simples, natural e saudável, e agradou o público. Clique aqui para ver o programa. Virou convidado frequente de vários programas de TV para falar se seu estilo de vida “diferente”. Foram 25 vezes apenas no “The Steve Allen Show”. Aliás, Gypsy Boots é o nome que ele deu para sua bebida de frutas que ele fazia nesses programas e acabou ficando conhecido por esse nome. Era um smoothie, o primeiro deles. Em seus livros – “Barefeet and Good Things to Eat” e “The Gypsy in Me” – ele explica como é sua filosofia de vida baseada no tripé: exercícios, alimentação saudável e nada de vícios (bebida e cigarro). Se tivesse nascido nesse século seria um sucesso nas redes sociais, certeza. Ele costumava a dizer “observe o que você come. Pratique exercícios. Relaxe. Cuide-se. E pode rir. Ria da vida e divirta-se, lembrando-se sempre de ser tolerante com seus semelhantes, independentemente de suas crenças e ideias.”

Nature Boys

Filho de imigrantes russos e judeus, Boots nasceu em São Francisco (EUA). A mãe dele era vegetariana e costumava levar seus cinco filhos para longas caminhadas pelas montanhas, onde ficavam dançando polcas russas, levando apenas pão preto para o lanche. O pai era vendedor de vassouras.

Quando seu irmão mais velho morreu de tuberculose, Robert decidiu mergulhar de vez na vida natural. Ele abandonou o Ensino Médio, deixou o cabelo e a braba crescer e entrou para um grupo de nômades com cerca de 15 pessoas chamado “Vagabonds”, que vagavam por toda a Califórnia. Isso tudo em 1933!!! Na década de 40 eles fixaram “residência” no Tahquitz Canyon, onde tomavam banho de cachoeira, dormiam em cavernas ou no topo das árvores e se alimentavam de frutas. Foram duas décadas lá. Esse grupo ficou conhecido por Nature Boys (meninos da natureza). Aliás o sucesso de Nat King Cole “Nature Boy” é inspirado nessa tribo.

Em 1958 ele se casou com a professora Lois Bloemker e tiveram três filhos. Ela foi morar nas montanhas com ele, mas em três meses o casal optou por uma casa – os mosquitos infernizavam a moça. Eles se conheceram na praia, onde ela dançava descalça e ele fazia mil palhaçadas. Anos depois Robert abriu uma das primeiras lojas de alimentos saudáveis do mundo, hoje uma febre no Brasil, a “Health Hut” na Beverly Blvd, em Los Angeles. Logo as celebridades do cinema se tornaram clientes.

Ele mesmo nunca comeu carne ou ingeriu bebida alcoólica. Dizia também que nunca fumou tabaco na vida. Aliás, ele defendia com unhas e dentes o poder medicinal do “Kyolic”, um tipo de alho (foto abaixo). Naquela época ele fazia e vendia as barrinhas de cereais (Boots Bar), sem açúcar e adocicadas com o mel do seu próprio pomar. “Não consigo ganhar muito dinheiro, mas não tive um dia infeliz. Isso é mais valioso do que todo o dinheiro do mundo para mim”, explicava o primeiro guru fitness do planeta.

Aos 79 correu a maratona de Los Angeles (foto abaixo). Aos 80 anos participava ativamente de todos os desfiles das feiras de alimentação saudável, sempre dançando muito e esbanjando energia. Outra de suas paixões era o futebol americano, o qual jogou ativamente até os 86 anos! Uma prova que realmente essa alimentação funciona é que ele morreu aos 89 anos, 11 dias antes de completar 90!!

Confira abaixo uma entrevista com Gypsy Boots aos 76 anos! Pura inspiração para começar 2018 com o pé direito.