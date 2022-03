Higiene Íntima: mitos e verdades

A vergonha é tamanha que a maioria das pessoas nunca perguntou ao médico como deve ser feita a higiene íntima. E um dos leitores do blog no fez este pedido, jogar um pouco de luz sobre este tema que ainda é um tabu, inclusive entre as corredores e corredoras.

Para esta missão convidamos a ginecologista capixaba Letícia Piccolo, do canal Papo Fértil.

Sujeira na genitália masculina dá câncer?

Verdade. Quem não faz a higiene intima masculina diária pode vir a desenvolver câncer no pênis.

Falta de higiene íntima pode prejudicar a fertilidade?

Verdade. O mau odor impede uma relação sexual prazeirosa.

A vagina é autolimpante?

Verdade. O canal vaginal faz auto limpeza. Para evitar levar bactérias indesejáveis na vagina limpe sempre a região no sentido da vulva para o anus. As bactérias do anus desequilibram a flora vaginal e pode causar até infecção urinária.

A vulva não pode ser lavada?

Mito. A vulva deve ser lavada diariamente, principalmente após prática de exercícios.

A vulva deve ser higienizada apenas com água?

Mito. A vulva deve ser lavada com água e sabão. O ideal é ter um espelho para checar se ela foi completamente limpa, inclusive o clítoris. Há médicos que começaram a defender que a vulva deve ser limpa apenas com água, já que alguns sabonetes podem interferir no PH da região. E se a vagina coça ou a vulva exala mau cheiro, procure um médico imediatamente para diagnóstico e tratamento. Não tem segredo, na hora do banho aproveite para lavar todos os cantinhos do corpo.